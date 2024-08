ZEROBASEONE¡¢4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖCINEMA PARADISE¡×SF¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«

ZEROBASEONEが、新たなコンセプトフォトを公開した。ZEROBASEONEは16日から本日にかけて、公式SNSを通じて4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」のSFバージョンのコンセプトフォトを公開した。公開された写真でZEROBASEONEは、宇宙空間を背景にキュートな魅力を誇っている。ポップピンクとパープルカラーが調和した中、惑星のオブジェが登場し、神秘的なムードを倍増させた。9人のメンバーは実際に宇宙にいるような動きやポーズで目を引いた。

特に今回のSFバージョンのコンセプトフォトは、タイトル曲「GOOD SO BAD」の歌詞である「全宇宙が話している / 彼女を逃すなと」という部分を直観的に表現した。また、様々なユニットのコンセプトフォトを通じて、この1年間でさらに強くなったグループの絆もうかがうことができる。ZEROBASEONEは、苦痛まで甘受する愛の感情を描いたBADバージョンに続き、煌びやかな青春の1ページを連想させるROMANCEバージョン、そして宇宙で起こるファンタジーロマンスをユニークに描いたSFバージョンのコンセプトフォトを通じて、“それでも逃さない愛”というメッセージをZEROBASEONEだけの方式で表現した。4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は、ZEROBASEONEが前作である3rdミニアルバム「You had me at HELLO」の発売以降、約3ヶ月ぶりに発売するニューアルバムだ。映画に関連した予告コンテンツが順にベールを脱いでいる中、3rdミニアルバムのタイトル曲「Feel the POP」は韓国の主要音楽配信サイトであるMelOnの「HOT100」に再びランクインした。ZEROBASEONEの4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」は26日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。