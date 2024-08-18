¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬Ç®ÊÛ¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¤ËÈ¼¤¦¹ÔÆ°À©¸Â¤Ë¡Ö¼Ò²ñ»ß¤á¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¡×
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬£±£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢µÜºê¸©¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿µðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¤òµ¿Ìä»ë¤·¤¿¡£
¡¡£¸Æü¤ËµÜºê¸©¤Ç¿ÌÅÙ£¶¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£·¡¦£±¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¡ÊµðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¡Ë¤òÈ¯É½¡£À¯ÉÜ¤Ï£±£µÆü¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦Ãí°Õ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢¹ÔÆ°À©¸Â¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡ÖºÇ°¤Ç¤¹¤è¡¢µðÂçÃÏ¿ÌÃí°Õ¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÀìÌç²È¤ÎÊý¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¤³¤Î£±½µ´Ö¡¢³¤¿åÍá¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿·´´Àþ¤¬½ù¹Ô¤·¤¿¤ê¤È¤«¼Ò²ñ¤Ë¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢£±½µ´ÖÃ±°Ì¤ÇÃÏ¿Ì¤òÍ½ÃÎ¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¸í²ò¤ò¿Í¡¹¤ËÍ¿¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡££±½µ´ÖÈ¯Îá¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ê½ªÎ»¤·¤¿¤é¡Ë°Â¿´¤Ê¤ó¤À¤È¡£¤Ç¤â¡¢º£ÆüÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±½µ´ÖÃ±°Ì¤ÇÃí°ÕÊó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¡Êº£¸å¡Ë½Ð¤¹¤¿¤Ó¤Ë¼Ò²ñ¤ò»ß¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¡×¤È°ìµ¤¤Ë¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ë¡£
¡Ö²æ¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£ÃÏ¿Ì¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÂæÉ÷¤â¤¢¤ë¤·¡¢´¶À÷¾É¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î£±½µ´Ö¤À¤±¡¢µðÂçÃÏ¿ÌÃí°ÕÊó¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ò»ß¤á¤ë°ÕÌ£¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡££Í£Ã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤â¡Ö¸·¤·¤¤°Õ¸«¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤¦»×¤¦¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ³Ø²ñ²ñÄ¹¤ÎÄ¹ÈøÇ¯¶³»á¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤´Ö¤Ç¡Ë¤É¤¦¤¤¤¦È¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤«¡¢Æâ³ÕÉÜ¤È¤·¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Þ¤µ¤«Èó¾ï¤ËÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Î³¤¿åÍá¾ì¤¬Í·±Ë¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤«¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Öµ¡³£Åª¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤Æ¡¢ÁÔÂç¤ÊÈòÆñ·±Îý¡¢¼Ò²ñ¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸Å»Ô»á¤Ï¡Ö°¤¤¤Î¤ÏÀ¯¼£²È¡£ÀìÌç²È¤Ïµ¡³£Åª¤ËÈ½ÃÇ¤ò½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯¼£²È¤¬ÃÏ¿Ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÀè½µ¤âº£½µ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò´ßÅÄ¡ÊÊ¸Íº¡Ë¼óÁê¤¬³°Í·¤ò¤ä¤á¤¿¤ê¤È¤«¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤¢¤ª¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥¹¡×¤È¸·¤·¤¤¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎºÝ¤â´¶À÷Í½ËÉ¤È¹ÔÆ°À©¸Â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡ÖÀ¯¼£²È¤¬ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡Ê¸À¤¦¤Ù¤¡Ë¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£