上品でさっぱりとした味わいの「夏の宵」も！赤福「五十鈴茶屋」

赤福「五十鈴茶屋」

赤福が手掛ける和洋菓子店「五十鈴茶屋」が三重県を飛び出し、関西初の期間限定店舗として、阪急うめだ本店 地下1階 赤福売場隣に出店。

2024年8月31日(土)までの期間、大阪ではここでしか買えない、限定の和洋菓子が登場します。

夏を涼やかに表現した職人技や、季節先取りで秋を感じる和洋菓子まで、五十鈴茶屋が織りなす季節感たっぷりの商品を楽しめます。

(商品価格は全て税込)

■「夏の宵」(2個入500円)【販売:8月20日迄】

全国初登場、涼しげな美しい色彩は職人の技が光る錦玉製。

上品でさっぱりとした味わいです。

夏の宵

■「かき氷まんじゅう」(2個入550円)【販売:8月20日迄】

かき氷をかたどった、愛らしい薯蕷まんじゅう。

ラムネ餡、イチゴ餡がとても新鮮ですが、どこか懐かしさを感じる姿は世代を超えて人気です。

かき氷まんじゅう

■「黒あんおはぎ」(2個入800円)【販売:8月16日迄】

小ぶりで食べやすいおはぎは、ちょっとしたお盆の手土産にも最適です。

黒あんおはぎ

■「シャインマスカット/ナガノパープル大福」(各1個600円)【販売:8月21日〜31日】

まるで宝石のような美しさの種なしぶどう、シャインマスカットとナガノパープルをそれぞれ大福に仕立てられています。

果汁たっぷりの贅沢な味わいです。

シャインマスカット/ナガノパープル大福

■「抹茶大福」(2個入500円)【販売:8月21日〜31日】

抹茶の華やかな香りが口の中に広がる、大人気の大福です。

■「季の羊羹 栗」(2個入600円)【販売:8月21日〜31日】

北海道産小豆を使った練り羊羹の上に、ごろっとした栗の甘露煮を羊羹にして重ねた、季節先取りの羊羹です。

<五十鈴茶屋>

赤福運営の和洋菓子店。

昭和60年創業。

季節のうつろいを表現する和菓子や、和の素材を使った洋菓子などを販売。

本店(赤福本店横)、五十鈴川店(市営宇治駐車場横)の直営2店舗のほか、いくつかの商品を一部赤福店舗でも取り扱っています。

