18日、新潟競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・芝1800m・12頭)は、2番手追走から先頭に立って押し切った菅原明良騎手騎乗の5番人気パッションリッチ(牡2、美浦・久保田貴士厩舎)が、先団の後ろから差を詰めた4番人気ニシノエージェント(牡2、美浦・千葉直人厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分49秒5(良)。

さらに1.1/4馬身差の3着に1番人気プリモシークエンス(牡2、美浦・木村哲也厩舎)が入った。なお、2番人気チェンジオブハート(牡2、美浦・田中博康厩舎)は4着に、3番人気ケイアイワイラーパ(牡2、栗東・野中賢二厩舎)は10着に終わった。

勝ったパッションリッチは、父ドゥラメンテ、母セータコローナ、その父Distorted Humorという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆パッションリッチ(牡2)

騎手:菅原明良

厩舎:美浦・久保田貴士

父:ドゥラメンテ

母:セータコローナ

母の父:Distorted Humor

馬主:宇田豊

生産者:社台ファーム

【全着順】

1着 パッションリッチ 5人気

2着 ニシノエージェント 4人気

3着 プリモシークエンス 1人気

4着 チェンジオブハート 2人気

5着 ピコシー 9人気

6着 ロベルタカリーナ 8人気

7着 ハクサンミラクル 11人気

8着 ブラックジジ 12人気

9着 ファランジリング 7人気

10着 ケイアイワイラーパ 3人気

11着 サンライズブレイク 6人気

12着 ソラトブツバメ 10人気