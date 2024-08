OH MY GIRL

OH MY GIRLが先日、横浜・ぴあアリーナMMで開催された『2024 ENA K POP UP CHART SHOW IN JAPAN』2日目公演に登場。「Dun Dun Dance」「Dolphin」など4曲を熱唱し魅了した。MCでは最新アルバムが8月に発売されることも報告した。