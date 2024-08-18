¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡¥É¥é£µÃæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤ÎÀÐ¹õ¤¬°ì·³¹çÎ®
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬£±£¸Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¡õ¿·¿Í²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î£³£¸Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¹»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·£µ¾¡£¸ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£³£¶¤È¹õÀ±¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü£±£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤â£µ²óÅÓÃæ¤ò£¸°ÂÂÇ£µ»Íµå£³¼ºÅÀ¤ÈÍðÄ´¡£À¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ëÀ©µå¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¡¢£´²óÆó»à¸Â¤ê¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¹ßÈÄ¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¥ë¡¼¥¡¼±¦ÏÓ¤ÎÀÐ¹õ¤¬¹çÎ®¡£ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¶¯²½¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Â¼¾å¤¬¶õ¤±¤¿ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Î·ê¤Ï¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç°ì·³Éüµ¢ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¸ÏÓ¡¦¹â¶¶¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤¬·èÄêÅª¡££²£´Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë½Ð·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£²¬ÅÄ¸×¤¬¡¢¶ì¶¤òÂÇ³«¤¹¤Ù¤¯ÀïÎÏ¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤ë¡£