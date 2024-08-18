18日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・16頭)は、中団追走から直線で各馬を差し切った幸英明騎手騎乗の5番人気ビップデイジー(牝2、栗東・松下武士厩舎)が、内の馬群を縫って追い上げた14番人気ウォーターガーベラ(牝2、栗東・河内洋厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒7(良)。

さらに1.1/2馬身差の3着に6番人気ショウナンカゼルタ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)が入った。なお、1番人気ベルヴィヴァン(牝2、栗東・西村真幸厩舎)は7着に、2番人気マリエンプラッツ(牝2、栗東・橋口慎介厩舎)は6着に、3番人気セイキュート(牝2、栗東・四位洋文厩舎)は4着に終わった。

勝ったビップデイジーは、父サトノダイヤモンド、母ローズベリル、その父キングカメハメハという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ビップデイジー(牝2)

騎手:幸英明

厩舎:栗東・松下武士

父:サトノダイヤモンド

母:ローズベリル

母の父:キングカメハメハ

馬主:鈴木邦英

生産者:ノーザンファーム

【全着順】

1着 ビップデイジー 5人気

2着 ウォーターガーベラ 14人気

3着 ショウナンカゼルタ 6人気

4着 セイキュート 3人気

5着 レストプレドゥモア 7人気

6着 マリエンプラッツ 2人気

7着 ベルヴィヴァン 1人気

8着 ラヴスティンガー 9人気

9着 インナモラート 15人気

10着 エイシンナザレ 10人気

11着 フォビドゥンラヴ 16人気

12着 マーゴットジェム 4人気

13着 ナリタボニー 12人気

14着 ヴァリラプトル 11人気

15着 エンジェルトリガー 13人気

16着 エイユージュメイラ 8人気