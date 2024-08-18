中京5R新馬戦を制したビップデイジー(c)netkeiba

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　18日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・16頭)は、中団追走から直線で各馬を差し切った幸英明騎手騎乗の5番人気ビップデイジー(牝2、栗東・松下武士厩舎)が、内の馬群を縫って追い上げた14番人気ウォーターガーベラ(牝2、栗東・河内洋厩舎)に1馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分34秒7(良)。

　さらに1.1/2馬身差の3着に6番人気ショウナンカゼルタ(牝2、栗東・新谷功一厩舎)が入った。なお、1番人気ベルヴィヴァン(牝2、栗東・西村真幸厩舎)は7着に、2番人気マリエンプラッツ(牝2、栗東・橋口慎介厩舎)は6着に、3番人気セイキュート(牝2、栗東・四位洋文厩舎)は4着に終わった。

　勝ったビップデイジーは、父サトノダイヤモンド、母ローズベリル、その父キングカメハメハという血統。

【勝ち馬プロフィール】
◆ビップデイジー(牝2)
騎手:幸英明
厩舎:栗東・松下武士
父:サトノダイヤモンド
母:ローズベリル
母の父:キングカメハメハ
馬主:鈴木邦英
生産者:ノーザンファーム

【全着順】
1着　ビップデイジー　5人気
2着　ウォーターガーベラ　14人気
3着　ショウナンカゼルタ　6人気
4着　セイキュート　3人気
5着　レストプレドゥモア　7人気
6着　マリエンプラッツ　2人気
7着　ベルヴィヴァン　1人気
8着　ラヴスティンガー　9人気
9着　インナモラート　15人気
10着　エイシンナザレ　10人気
11着　フォビドゥンラヴ　16人気
12着　マーゴットジェム　4人気
13着　ナリタボニー　12人気
14着　ヴァリラプトル　11人気
15着　エンジェルトリガー　13人気
16着　エイユージュメイラ　8人気