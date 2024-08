現地案内からホテル予約、通訳まで全面的にサポート！飛んで植毛

薄毛に悩む日本人にトルコ植毛を紹介する植毛エージェント「飛んで植毛」は、国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医による自毛植毛治療をトルコで受けることができるサービスを2024年8月より開始しました。

飛んで植毛

「飛んで植毛」は、国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医による自毛植毛治療をトルコで受けることができるサービスを2024年8月より開始。

事前相談・ホテル手配・通訳・送迎・アフターフォローを含めたフルパッケージで約47.5万円というベスト価格で用意。

追加費用は発生しません。

前払いは不要で、料金は施術前に現地でのお支払いとなります。

フェルハッド・ユルディズ医師

■世界各国で2,500件を超える植毛手術を行ってきた専門医師による施術

国際毛髪外科学会(ISHRS)専門医のフェルハッド・ユルディズ医師が施術を行います。

フェルハッド医師は現在イスタンブールの植毛クリニックで院長を務めており、自毛植毛のエキスパートとして知られています。

【35年の安心保証サービス】

飛んで植毛を通じてフェルハッド医師による植毛治療を受けていただく場合、35年間の保証がつきます。

施術後に少しでも不安なことがあれば、365日オンラインで医師に相談できます。

■自毛植毛における最新技術サファイアFUE法を使用

従来のスチールブレードよりも精密な切開を作成できる「サファイア製のブレード」を使用することで、自然な仕上がりと高い生着率を期待できます。

縫合を必要としないのもサファイアFUE法の特徴。

傷跡が極めて小さく回復が早いため、施術後すぐに仕事に戻りたい方にもおすすめです。

また、針のない麻酔を導入しているため、リラックスした状態で治療を受けることができます。

施術前後

■前払い不要。

施術・宿泊・通訳・送迎込みのフルパッケージで約47.5万円

日本では一般的に100〜300万円かかると言われている自毛植毛の治療ですが、トルコなら半額以下で治療を受けることができます。

料金は施術前に現地で支払い。

予約金も発生しません。

パッケージには施術代・宿泊料金のほかに、送迎・通訳といった現地サポートサービスも含まれています。

※食事代は含まれておりません。

■5つ星ホテルのDoubleTree by Hiltonに3泊4日

トルコ滞在中はDoubleTree by Hiltonに宿泊します。

ホテルは施術を行う総合病院と同じエリア、イスタンブールのアジア側に位置しています。

宿泊代はフルパッケージに含まれているので不要です。

トルコ滞在中は飛んで植毛の代表、イボが全面的にサポートします。

宿泊先のDoubleTree by Hilton

施術、宿泊、通訳、送迎込みのフルパッケージで約47.5万円

