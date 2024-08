毎日使う食器こそ、かわいいものが欲しい！マリメッコ、HAY…人気5ブランドの“新作テーブルウェア”をご紹介

毎日の食事やおやつタイムなど、生活に欠かせない“食器”。せっかくならおしゃれなものをGETして、何気ない日常の気分を盛り上げたいですよね。そこで今回は、isutaの読者さんからも大人気の、5つのインテリア・ライフスタイルブランドから登場している、新作テーブルウェアをまとめてご紹介。今まで食器にあまりこだわっていなかった方も、おしゃれなテーブルウェアの沼にハマっちゃうかもしれませんよ。

カラフルなカラーリングがかわいい!/Bodum×MoMA始めにご紹介するのは、デンマーク発のキッチンウエアブランド「Bodum(ボダム)」の商品を、「ニューヨーク近代美術館(MoMA)」限定のカラーで彩ったアイテム。高品質のホウケイ酸ガラスと、リサイクルプラスチックで作られた“Oktett”シリーズは、カラフルな見た目、手にフィットしやすい持ち手が特徴です。左から「Oktett タンブラー トール」(税込2970円)、「Oktett ワイングラス」(税込3630円)、「Oktett マティーニグラス」(税込3630円)、「Oktett シャンパングラス」(税込3630円)、「Oktett タンブラー ショート」(税込2640円)がラインナップ(各2個セット)。デザイン違いでいくつか揃えれば、賑やかなテーブルコーディネートが完成しそうですね。「Pavina ダブルウォールグラス 4個セット」(ミディアム:税込6435円/ラージ:税込8085円)は、ドリンクが宙に浮かんでいるような効果が楽しめるユニークなグラス。どんな飲みものも、アートのようにおしゃれに演出できちゃいます。耐熱性に優れたホウケイ酸ガラスを使い、吹きガラス製法でひとつずつ丁寧に仕上げたそう。二重構造だから、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たく保ってくれますよ。シンプルながらもスタイリッシュな、「Chambord コーヒーカップ 2個セット」(税込2970円)も見逃せません。使わないときにも、あえて見せて収納しておきたくなるおしゃれさです。さまざまなテーブルコーディネートにマッチするから、迷ったらまずはこれをゲットするのが正解かも◎Bodum×MoMAのアイテムは、MoMAのミュージアムショップ「 MoMA Design Store(モマデザインストア) 」のオンラインストアや直営店、一部ロフト店舗にて開催される『The BODUM BISTRO POP-UP』でゲットできますよ。「The BODUM BISTRO POP-UP」の開催期間と店舗・8月22日(木)〜9月30日(月)MoMA Design Store オンラインストアhttps://www.momastore.jp/・8月22日(木)〜9月17日(火)MoMA Design Store 表参道住所:東京都渋谷区神宮前5-10-1 GYRE 3F・9月3日(火)〜30日(月)MoMA Design Store 京都住所:京都府京都市中京区河原町通三条下ル大黒町58番地 ミーナ京都 1FMoMA Design Store 心斎橋住所:大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館 4FMoMA Design Store 渋谷ロフト住所:東京都渋谷区宇田川町21-1 渋谷ロフト 1FMoMA Design Store 池袋ロフト住所:東京都豊島区南池袋1-28-1 西武池袋本店 9FMoMA Design Store 銀座ロフト住所:東京都中央区銀座2-4-6 銀座ロフト 3F参照元:株式会社ロフト プレスリリース一足早く秋のムード漂うアイテムが登場/フライングタイガー北欧デンマーク発の雑貨ストア「フライング タイガー コペンハーゲン」には、8月中旬より、早くも秋らしい新作雑貨が豊富に登場します。冷たいドリンクを入れる「ドリンクディスペンサー」(1650円)は、キュートでユニークなかぼちゃ型。透明なので、テーブルに置いても圧迫感が少ないのがうれしいところです。中に入れるドリンクを変えるだけで、違った雰囲気を楽しめますよ。「マグ」(880円・写真左)と「ジャグ」(1540円・写真右)は、おとぎ話に出てきそうなデザインが素敵…!鮮やかなオレンジカラーが目を惹き、テーブルに置くだけで、一気に秋のムードが広がります。大人気のDIYマグシリーズにも、秋バージョンがお目見え。「DIYマグ」(990円)は、かぼちゃのような丸いフォルムと、うねうねとしたデザインがかわいらしいですよね。シックなカラーの絵具が付属しているから、自由にペイントしてオリジナルのマグを完成させちゃいましょう。「フライング タイガー コペンハーゲン」公式ブランドサイトhttps://blog.jp.flyingtiger.com/※8月中旬より順次販売スタート参照元:Zebra Japan株式会社 プレスリリースハンドペイントの温かみのあるデザイン/Francfrancインテリアショップ「Francfranc(フランフラン)」から登場している、2024年Autumn&Winterコレクション『FOLKLORIQUE FANTASY(フォークロリック ファンタジー)』にも、かわいいテーブルウェアを発見!幼い頃に描いていた空想の世界からインスパイアされた、どこか懐かしく温かさを感じるコレクションです。「ハンドペイント マグ」(税込900円)は、ハンドペイントでデザインされた、柔らかい印象のマグ。ぽってりした手びねりのような形状にも、愛着が湧きそうです。「ハンドペイント ティーポット チェック」(税込2600円)は、丸みを帯びたフォルムに、どこかレトロなムードが漂います。マグと揃えてティータイムを楽しめば、見た目からもほっこりと癒されちゃうかも。デイリー使いしやすいサイズ感が魅力のプレート、「ハンドペイント プレート チェック M」(税込1200円)も要チェックです。温かみのあるデザインは、こんがりと焼き目を付けた焼き菓子と相性バツグン◎「スパイラル タンブラー」(税込980円)は、もこもことした形状がとってもユニークですよね。インテリアとして小物を入れたり、フラワーベースにしたりするのもいいかもしれません。ぽこっと浮き出た柄がポイントの「アートワイングラス」(税込1800円)も、アートのように飾っておきたくなるほどおしゃれ…。デザインの異なる『ドット』と『スパイラル』の2パターンが用意されているから、迷ったら両方ゲットしちゃうのもアリですよ!Francfranc 公式オンラインストアhttps://francfranc.com/参照元:株式会社Francfranc プレスリリーステラコッタ製の表情豊かな食器たち/HAYデンマーク発のインテリアプロダクトブランド「HAY(ヘイ)」からは、新作テーブルウェア『BARRO COLLECTION』が登場しています。ポルトガル語で“赤土”を意味する同コレクションは、吸水性を最低限に抑え、衝撃に強く丈夫な、ポルトガル産テラコッタ製。温かみのあるシンプルなアイテムは、何世代にもわたり受け継がれてきた、ポルトガルの露店や家庭のどこでも見られる身近な素材なんだそうですよ。カラーは、『グリーン』『ダークブルー』『ライトブルー』『オフホワイト』『ピンク』『ナチュラルテラコッタ』の中から、各プロダクト1〜3色がラインナップ。釉薬や色付けの濃淡が1点ずつ異なり、唯一無二の個性的な表情を楽しめるんです。2枚セットのプレート「BARRO PLATE SET OF 2 φ18」(税込7700円・写真手前)は、丸みを帯びた縁のディテールがポイント。見た目の印象がやわらかくなり、手に取った際に心地よく馴染むのが魅力です。ひと回り大きな「BARRO PLATE SET OF 2 Φ24」(税込8800円)も登場しているから、サイズ違いで揃えておくと便利ですよ。ボウルの2個セット「BARRO BOWL SET OF 2」(税込8580円)も同じく、思わず愛着が湧くようなやわらかなフォルムが特徴。ヨーグルトやフルーツを入れるのにぴったりで、デザートタイムがもっと楽しみになりそうですね。「BARRO OVAL DISH L」(税込1万4300円)は、メインディッシュをより華やかに演出できる、オーバルフォルムのお皿。耐久性のあるテラコッタ製のため、オーブンでも使用でき、盛り付け皿としても活躍します。テラコッタカラーの『ナチュラルストライプ』は、手描きのストライプ模様が、とってもかわいい!同じシリーズで、小さなサイズの「BARRO OVAL DISH S」(税込6930円)も登場していますよ。おしゃれなお皿に合わせて、カップも揃えてみませんか?「BARRO CUP SET OF 2」(税込5940円・写真右)は、シンプルなデザインのカップ2個セット。温かい飲み物を入れたり、スナックを入れたり、デザートを盛り付けたり…さまざまな用途で使いやすい優れものです。「BARRO COLLECTION」は、東京・神宮前の「HAY TOKYO」と大阪・中之島にある「HAY OSAKA」、「HAY ONLINE STORE」にて販売中(一部のアイテムは後日入荷予定)。色をカラフルに組み合わせて、自分だけのテーブルコーディネートを楽しんじゃいましょう。BARRO COLLECTION BY RUI PEREIRAhttps://www.hay-japan.com/参照元:株式会社ウェルカム プレスリリース日本限定で復刻した白いウニッコ柄/マリメッコフィンランドのデザインハウス「Marimekko(マリメッコ)」からご紹介するのは、日本限定で復刻した、ウニッコ(Unikko)デザインのテーブルウェア。2021年のコレクションで展開された、『オフホワイト』のカラーリングが特徴です。ウニッコ柄ならではのかわいらしさがありつつも、ライトベージュ×ホワイトの配色はとっても上品。お部屋の雰囲気やほかの食器とも、馴染みやすいのがうれしいですよね。「Unikko コーヒーカップ」(税込3630円)は、ハンドルがコンパクトに仕上がったスタイリッシュなシルエット。品のあるムードが漂うから、お客さんをおうちに招いたときにもうってつけですよ。「Unikko マグカップ」(税込3960円)は、程よい高さとコンパクトなハンドルの、すっきりとした佇まいが素敵。たっぷりの容量なので、デスクワークや読書のお供に大活躍するはずです。「Unikko プレート」(税込3960円)は、取り分け皿としても丁度いい、使い勝手の良いサイズ感。適度な深さがあり、汁気の多い料理の盛り付けにも適しているといいます。インテリアとして、アクセサリーや鍵を乗せたりしてもいいかもしれませんね。程よい深さのある「Unikko ボウル」(税込3960円)も、セットで揃えてみて。サラダやフルーツはもちろん、クッキーやサブレなどの焼き菓子の盛り付けに便利ですよ。Marimekko 公式オンラインストアhttps://www.marimekko.jp/参照元:株式会社ルックホールディングス プレスリリース