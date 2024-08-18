¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥í¥±Ãæ¤Ë¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÁø¶ø¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¡×¡Ö¥×¥é¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¡×º£Ç¯¥É¥é¥Þ½é¼ç±é
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤ÎßÀ²ÈÎ´°ì¡Ê40¡Ë¤È»³Æâ·ò»Ê¡Ê43¡Ë¤¬17Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È½Ð¤¯¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤ËÀøÆþ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«³Ø¤·¡¢¼Ò°÷¤é¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡×¤Î2¿Í¤¬¼ÒÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Î¡È¤á¤ë¤ë¡É¤³¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀ¸¸«°¦ÎÜ¤ÈÁø¶ø¡£ßÀ²È¤Ï¡Ö¤¢¡¢¤á¤ë¤ë¤ä¡ª¡×¤È¤·¡Ö¤á¤ë¤ë¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤ó¤ä¡×¤È¤á¤ë¤ë¤¬Æ±»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆßÀ²È¤Ï¡ÖÀÎ¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤ë¤ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£»³Æâ¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤Ï¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤á¤ë¤ë¤¬½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿4·î´ü¤ÎTBS·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤¯¤ë¤ê¡ÁÃ¯¤¬»ä¤ÈÎø¤ò¤·¤¿¡©¡Á¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ßÀ²È¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¤á¤ë¤ë±éµ»¤¹¤´¤¤¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÀä»¿¡£»³Æâ¤â¡ÖÁ´Á³¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¤ÈßÀ²È¤Ï¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¿¥ì¥ó¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¡£
¡¡»³Æâ¤Ï¡Ö¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤À¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥é¥ó¤¬¸«¤¨¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤È¡ÈÊ¬ÀÏ¡É¡£¶¦±é¼Ô¤é¤Ï¾Ð¤¤¤Ë¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£