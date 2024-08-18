¤Ê¤¼¹¥Ä´¡¦Àîºê¤ÎÏ¢¾¡¤Ï£³¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤«¡£²£ÉÍÀï¤Ç¸«¤¨¤¿½ÀÆð¤Ê¼éÈ÷ÂÐ±þ¤ÈÂçÅçÎ½ÂÀ¡¢º´¡¹ÌÚ°°¡¢²ÈÄ¹¾¼Çî¤é¤¬¸ì¤Ã¤¿²ÝÂê
¡ÎJ1Âè27Àá¡ÏÀîºê £±¡Ý£³ ²£ÉÍ¡¿£¸·î17Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡27Àá¤ÎJ£±¤Ç¤Ï£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀîºê¤¬²£ÉÍ¤È¡ÈBIG¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¤·¤ÆÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤Ë£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Àîºê¤Ï£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀª¤¤¤Ï¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡µ¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¾ï¤À¡£Á°È¾¤Ë¿ôËÜ¤Î·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¸åÈ¾¤ËPK¤Ê¤É¤ÇÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»ý¤ÁÊý¤È¤¤¤¦¤«¡¢°ÌÃÖ¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÇÄ°®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤ÊÁê¼ê¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂçÅçÎ½ÂÀ¡Ë
¡¡£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤ÎÀîºê¤È£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î²£ÉÍ¡£Àîºê¤Ï²£ÉÍ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î£³¥È¥Ã¥×¤ËÉý¤È¿¼¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÀ¾Â¼Âó¿¿¤Ë¾å¼ê¤¯¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢½øÈ×¡¢ÆÃ¤ËÆ°¤¤òÀ©¸Â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬±¦SB¤Î¾¾¸¶·ò¤Î½ÀÆð¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¡¢Àîºê¤Îº¸SB»°±ºñ¥ÂÀ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¼é¤ë¥µ¥¤¥É¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç20Ê¬²á¤®¤¢¤¿¤ê¤«¤éÀîºê¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¡¢ÂçÅç¤ò¾¾¸¶¤Î¥±¥¢¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÊÁê¼ê¤ÎSB¤ò¡Ë¼õ¤±»ý¤Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë»÷¤¿·Á¤Ç½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬É¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ý¤¿¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÃæ¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö¤ÎÂçÅç¤¬¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢½ÀÆð¤Ë¼éÈ÷¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¾å¼ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÂçÅç¤¬³°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢µÌÅÄ·ò¿Í¤Î¼õ¤±»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤¬Áý¤¨¡¢£±¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPK¤È£²¼ºÅÀÌÜ¤ÎÀ¾Â¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤Ï¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ò¾å¼ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¹¶¼é¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¡¢ÂçÅç¤¬¾¾¸¶¤ò¥±¥¢¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾¾¸¶¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò²÷Â®¤Î¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬²¿ÅÙ¤âÆÍ¤¤¤Æ·èÄêµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àîºê¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÀºÅÙ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë58Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢£²¼ºÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÄ¾¸å¤Î60Ê¬¡£¤½¤·¤Æ£µ¿Í¤Î¸òÂå¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë£³¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºÅÀ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀîºê¡ß²£ÉÍ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤â»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ïº¸SB¤È¤·¤Æ¤âµ±¤¤¤¿CBº´¡¹ÌÚ°°¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤³£³»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾Ç¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ê»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ë¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ì¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤é¤º¡¢¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Î£±¼ºÅÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Ê¤É¤Ï´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼éÈ÷¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¡Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬»þ´Ö¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¾¥ï¥¤¥É¤â½Ä¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÎ¢¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶¯µ¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡ÊÂçÅç¡ËÎ½ÂÀ¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤ò¡Ë¤ò¡ÊÁê¼êCB¤Î¡ËÈ«ÃæÁª¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¡¢¤¢¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤²ò·èºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ã¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÀîºê¤Ïµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬º¬µ¤¶¯¤¯°ì´Ó¤·¤¿¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢»³ÅÄ¿·¡¢¹â°æ¹¬Âç¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬í÷¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤Âå¸òÂå¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤µ¤é¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿²£ÉÍÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¤ÎÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤Î¡Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤ÄÁê¼ê¤Î¤Ä¤Ê¤®Êý¤È¤·¤Æ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ°ì¸Ä¡¢Æó¸Ä¡¢»°¸Ä¤È·Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤È¸À¤¦¤«»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÈÄ¹¾¼Çî¤Ë»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤±¤Ð¡¢º£¸å¤Ø¤Î»Ø¿Ë¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤È¸À¤¦¤«ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÏ¢¾¡¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¡££³Ï¢¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æº£¸å¤ÎÁ´¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë»ö¤Ï±¿¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î±ºÏÂÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡£
¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡27Àá¤ÎJ£±¤Ç¤Ï£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀîºê¤¬²£ÉÍ¤È¡ÈBIG¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤È¤·¤ÆÂÐÀï¡£¸åÈ¾¤Ë£³¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿Àîºê¤Ï£±¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç£³Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀª¤¤¤Ï¼¨¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÎ±¤áÀÚ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¡µ¡¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¾ï¤À¡£Á°È¾¤Ë¿ôËÜ¤Î·èÄêµ¡¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¤Ë¸åÈ¾¤ËPK¤Ê¤É¤ÇÏ¢Â³¼ºÅÀ¡£Àîºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤ÎÀîºê¤È£´¡Ý£³¡Ý£³¤Î²£ÉÍ¡£Àîºê¤Ï²£ÉÍ¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡¢¥¨¥¦¥Ù¥ë¡¢¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¤Î£³¥È¥Ã¥×¤ËÉý¤È¿¼¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÀ¾Â¼Âó¿¿¤Ë¾å¼ê¤¯¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢½øÈ×¡¢ÆÃ¤ËÆ°¤¤òÀ©¸Â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬±¦SB¤Î¾¾¸¶·ò¤Î½ÀÆð¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÁê¼ê¤Î±¦¥µ¥¤¥É¡¢Àîºê¤Îº¸SB»°±ºñ¥ÂÀ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Î¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬¼é¤ë¥µ¥¤¥É¤«¤é²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç20Ê¬²á¤®¤¢¤¿¤ê¤«¤éÀîºê¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¡¢ÂçÅç¤ò¾¾¸¶¤Î¥±¥¢¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö»öÁ°¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¤¢¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢£´¡Ý£³¡Ý£³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤¬¡ÊÁê¼ê¤ÎSB¤ò¡Ë¼õ¤±»ý¤Ä¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë»÷¤¿·Á¤Ç½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î½àÈ÷¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤ÀºÇ½é¤«¤é¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î±¿Æ°ÎÌ¤¬É¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤¿¤À¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»ý¤¿¤ì¤ë¤ÈÁê¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤ÈÃæ¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åö¤ÎÂçÅç¤¬¸ì¤ëÄÌ¤ê¡¢½ÀÆð¤Ë¼éÈ÷¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ç¾å¼ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÂçÅç¤¬³°¤Ë½Ð¤ë²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤¿Ê¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¡¢µÌÅÄ·ò¿Í¤Î¼õ¤±»ý¤Ä¥¨¥ê¥¢¤¬Áý¤¨¡¢£±¼ºÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëPK¤È£²¼ºÅÀÌÜ¤ÎÀ¾Â¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ß¥É¥ë¤Ï¥Ð¥¤¥¿¥ë¥¨¥ê¥¢¤ò¾å¼ê¤¯»È¤ï¤ì¤Æ·è¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¹¶¼é¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¡¢ÂçÅç¤¬¾¾¸¶¤ò¥±¥¢¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¾¾¸¶¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò²÷Â®¤Î¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤¬²¿ÅÙ¤âÆÍ¤¤¤Æ·èÄêµ¡¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àîºê¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥åÀºÅÙ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤¬¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë58Ê¬¤ËPK¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¢¤È¡¢£²¼ºÅÀÌÜ¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤ÏÄ¾¸å¤Î60Ê¬¡£¤½¤·¤Æ£µ¿Í¤Î¸òÂå¤ò½ª¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë£³¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ºÅÀ¤Î»þ´ÖÂÓ¤ÏÈ¿¾Ê¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀîºê¡ß²£ÉÍ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤â»ý¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ïº¸SB¤È¤·¤Æ¤âµ±¤¤¤¿CBº´¡¹ÌÚ°°¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤³£³»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ì¤ë»î¹ç¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢º£Æü¤ÎÁê¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤é¤ì¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾Ç¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡Ê»î¹ç¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ë¾¯¤·¤º¤ÄÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¤Ç·ä¤ò¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤ì¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ç¤¹¤¬¡¢°®¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£¤â¤Ã¤È¥Ô¥Ã¥Á¤Î¤Ê¤«¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤Ç¤¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÆÃ¤Ë¼éÈ÷¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ï¥Þ¤é¤º¡¢¼«¿Ø¤Î¥´¡¼¥ëÁ°¤Þ¤Ç¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½¤Àµ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤Î£±¼ºÅÀ¤·¤¿¤¢¤È¤Ê¤É¤Ï´Ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤Þ¤À¤Þ¤À²ÝÂê¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼éÈ÷¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁê¼ê¤Î¡Ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤¬»þ´Ö¤òºî¤ì¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÎ¾¥ï¥¤¥É¤â½Ä¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤âÎ¢¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¶¯µ¤¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡ÊÂçÅç¡ËÎ½ÂÀ¤µ¤ó¤¬µ¤¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¡¢¥Þ¥ë¤Á¤ã¤ó¡Ê¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤ò¡Ë¤ò¡ÊÁê¼êCB¤Î¡ËÈ«ÃæÁª¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÈ¾¡¢¤¢¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎÎÏÅª¤Ë¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤²ò·èºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡²ÝÂê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾Ã¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÀîºê¤Ïµ´ÌÚÃ£´ÆÆÄ¤¬º¬µ¤¶¯¤¯°ì´Ó¤·¤¿¶¯²½¤ò¿Ê¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¡¢»³ÅÄ¿·¡¢¹â°æ¹¬Âç¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¬í÷¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤Âå¸òÂå¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Î°ú¤½Ð¤·¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤µ¤é¤Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤â¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿²£ÉÍÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÃæ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼éÈ÷¤ÎÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ®Ä¹¤Î¤è¤¦¤Ë¤â±Ç¤ë¤¬¡¢ÂçÅç¤Ï¡Ö¡ÊÀ®Ä¹¤Î¡Ë¤½¤ÎÉôÊ¬¤È¡¢»öÁ°¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤ÄÁê¼ê¤Î¤Ä¤Ê¤®Êý¤È¤·¤Æ¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤Æ°ì¸Ä¡¢Æó¸Ä¡¢»°¸Ä¤È·Á¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¾ï¡¹»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤È¸À¤¦¤«»î¹ç¤ËÆþ¤ë¤¦¤¨¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿²ÈÄ¹¾¼Çî¤Ë»î¹ç¸å¤ËÏÃ¤ò¿Ö¤±¤Ð¡¢º£¸å¤Ø¤Î»Ø¿Ë¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ÝÂê¤È¸À¤¦¤«ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤ëÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÏ¢¾¡¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡º£¤Ï°ìÊâ¤º¤Ä¡££³Ï¢¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Àª¤¤¤ò³è¤«¤·¤Æº£¸å¤ÎÁ´¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë»ö¤Ï±¿¤Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤º¤Ï¼¡¤Î±ºÏÂÀï¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤À¡£
¡¡
¼èºà¡¦Ê¸¡üËÜÅÄ·ò²ð¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ë