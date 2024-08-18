¡ÖÊ·°Ïµ¤ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÃÏ¹ö¤ÎHT¤Ç¶Á¤¯¼ç¾¤Î¤Ò¤ÈÀ¼¡ÄJ1¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¡¢·àÅª¡È¾¡¤ÁÅÀ¡É¤ÎÉñÂæÎ¢
GÂçºå¤Ï¿À¸ÍÀï¤Ç¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¥É¥í¡¼
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï8·î17Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡FW±§º´Èþµ®»Ë¤Ïº£µ¨9¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·Ý½ÑÅª¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¨¡¼¥¹¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¿À¸Í¤Ë¤Ï2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¤·¤¤Å¸³«¤âº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤¬»ý¤ÄÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¡£¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Î¤¢¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤Þ¤Ã¤¿¥´¡¼¥ëÎ¢¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿ô²óÎ¾¼ê¤ÇÀú¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾11Ê¬¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¦¥§¡¼¥é¥¤¥óÉÕ¶á¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿±§º´Èþ¤Ï1¿Í¤Ç¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¡£¤°¤ó¤°¤ó¤È²ÃÂ®¤·¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢ÉÕ¶á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤Æ±¦Â°ìÁ®¡£Èþ¤·¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁªÂò»è¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Éô¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤É¤ó¤É¤óÁê¼ê¤¬¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò¾Ã¤¹¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¿¶¤Ã¤¿¤éÁê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¸åÈ¾39Ê¬¤ËÄËº¨¤Î¼ºÅÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤³¤«¤éGÂçºå¤Ï¤â¤¦1ÅÙÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à5Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÎDF¹õÀî·½²ð¤«¤é¥Ñ¥¹¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢±§º´Èþ¤Ï±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¡£¼õ¤±¤¿FWºäËÜ°ìºÌ¤¬È¿Å¾¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏDFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤¿¡£ÇÔÀïÇ»¸ü¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¥É¥í¡¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡Ö°ìºÌ¤òÁö¤é¤»¤Æ¡¢Â¸µ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÁö¤é¤»¤Æ¡¢¥¯¥í¥¹¤È¤«¡¢²¿¤«µ¯¤³¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¯¤µ¤Ç¡Ê¥Ñ¥¹¤ò¡Ë½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï°ìºÌ¤ÎÇ´¤ê¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿À¸ÍÀï¤ÏÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤¿GÂçºå¡£Âè26Àá»þÅÀ¤ÎÁí¼ºÅÀ18¤Î¤¦¤ÁÁ°È¾¤Î¼ºÅÀ¤Ï6ÅÀ¤Î¤ß¡£Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µÕ¶¤Ç¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤ËGK°ì¿¹½ã¤Ï¡ÖÀµÄ¾Ê·°Ïµ¤¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤â¿À¸Í¤À¤Ã¤¿¤·¡×¤È¥Á¡¼¥àÆâ¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢À¼¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¼ç¾¤Î±§º´Èþ¡£¡Öµ®»Ë¤¬À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò½Ð¤·¤Æ¸åÈ¾¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¥á¥ó¥¿¥ë¡É¤¬ºòµ¨¤«¤é¤ÎÊÑ²½¡£±§º´Èþ¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤ò¡Ö¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ºÅÀ¤·¤¿»þ´ÖÂÓ¤â¤¹¤´¤¯°¤«¤Ã¤¿¤·¡¢µîÇ¯¤Ê¤é¥º¥ë¥º¥ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç2¼ºÅÀÌÜ¡Ä¡Ä¡£µîÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤é¡£·ë¶É¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¡Ø¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï1¡¢2ÅÀ¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÁ´°÷¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¯Ä´¤Ç¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤³¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤Á¤í¤óÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯¤¹¤ë¡£Àï½Ñ¤äµ»½Ñ¤Î¼Á¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¡Øµ¤»ý¤Á¡Ù¤Î¾å¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄã¸Â¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºòµ¨¤Ï»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç4°Ì¤È¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¾¡¤ÁÅÀ1¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë