ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£³£¸¹æ¤Ç£Í£Ì£Â£³£°µåÃÄà´°Á´À©ÇÆá¡¡ÅðÎÝ¤âÏ¢È¯¤·¡Ö£´£°¡¼£´£°¡×Ä¾Á°
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡Ë¤¬£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¡Ê¥Ö¥Ã¥·¥å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ë£±ÈÖ¡¦£Ä£È¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢£µ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î£³£¸¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¥Ñ¥é¥ó¥Æ¤Î£·µåÌÜ¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ£±£¸£°¥¥í¡¢³ÑÅÙ£²£±ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥£±£±£·¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌð¤Î¤è¤¦¤Ê°ì·â¤¬±¦Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤À¤±ËÜÎÝÂÇ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÁ´£³£°µåÃÄ¡¡à¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥ÈáÃ£À®¤À¡£
¡¡
¡¡½øÈ×¤«¤éÂ¤Ç¤âÌ¥¤»¤¿¡£½é²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÂç¤¤¤¥Ñ¥é¥ó¥Æ¤«¤éÄ¾¸å¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¤Î£´µåÌÜ¤Ëº£µ¨£³£¶¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£ÀÑ¶ËÁöÎÝ¤Ë¾ìÆâ¤¬¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤Îº¸Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ»°¿Ê¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£³²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë½Åê¤Ç¿¶¤êÆ¨¤²½ÐÎÝ¡££³ÈÖ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î£²µåÌÜ¤Ë¤Þ¤¿¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¡¢£³£·¸ÄÌÜ¤ÎÅðÎÝ¤òÍ¾Íµ¤Ç·è¤á¤¿¡£Êá¼ê¤â¤¢¤¤é¤á¤ÆÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£·ÅðÎÝ¤È¤·¡Ö£´£°¡½£´£°¡×¤Ë¤Þ¤¿£±¤ÄÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¤â¡Ö¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥¦¥¤¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°Æü¤Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÆÃÃí¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¡Ö²þÁ±¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£à¥Ç¥³¥Ô¥ó¥Ñ¥ï¡¼á¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£