¶¸¸×¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥·¥ó¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬£Î£×£Æ²¦ºÂÃ¥´Ô
¡Ú¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¥¹¥¿¡¼ÎóÅÁ¡Û¡ÈÇ³¤¨¤ëÆ®º²¡É¤³¤È¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤¬¡¢½é¤á¤Æ£Î£×£Æ¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÁèÃ¥Àï¡Ê£±£¹£·£µÇ¯£³·î£±£³Æü¡¢¹Åç¡Ë¤Ç¡È¶¸¸×¡É¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¸¥§¥Ã¥È¡¦¥·¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤ÏÁ°²ó¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£ÃöÌÚ¤Ï£²²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£·£µÇ¯£¶·î£²£¶ÆüÂ¢Á°¹ñµ»´Û¤ÇÌó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë»êÊõ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î°ìÀï¤ÏÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤Æ¥·¥ó¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤ËÅ°¤·¡¢Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·èÀïÁ°Æü¤Ë¤ÏËÜ»æ¤Ë¡Ö¥µ¡¼¥Ù¥ë¤ÈÈ¿Â§¤ÎÉõ°õ¡¢£´¤Ä¤ÎÉ¬»¦µ»¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÃöÌÚ¤äÇÏ¾ì¤â¥³¡¼¥Á¤ò¼õ¤±¤¿Ì¾¾¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥È¥¥ó¥¹¾ù¤ê¤ÎÀµÅýÇÉ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤òÀë¸À¡£ËÜ»æ¤Ï¾ÜºÙ¤ò£±ÌÌ¤ÇÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃíÌÜ¤Î£Î£×£ÆÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ï£²£¶Æü¡¢Ä¶Ëþ°÷¤ÎÂ¢Á°¹ñµ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃöÌÚ¤¬£³ÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ËÀ®¸ù¡£¥Ù¥ë¥ÈÊÖ¾å°ÊÍè¡¢Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Ë²¦ºÂ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£¡Ö¥µ¡¼¥Ù¥ë¡¢È¿Â§¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸øÌó¤·¤¿¥·¥ó¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥µ¡¼¥Ù¥ë¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¾ì¡£´ÑµÒ¤ÎÁþ°¤¬±²´¬¤¯¡£¤È¤³¤í¤¬¥·¥ó¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¥µ¡¼¥Ù¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï°Â¤É¤Î¿§¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥·¥ó¤Ï¸øÌóÄÌ¤ê¤Ë£±ËÜÌÜ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢ÃöÌÚ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥¯¥é¥Ã¥Á¥Û¡¼¥ë¥É¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤È¥¨¥¥µ¥¤¥È¡£È¿Â§¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï£¶Ê¬´Ö¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡££²ËÜÌÜ¤ÏÉ¬»¦¤Î¥³¥Ö¥é¥¯¥í¡¼¤òº¸¼ó¶Ú¤Ë·è¤á¡¢·ìÀ÷¤á¤ÎÃöÌÚ¤ò¿·»¦Ë¡¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥ê¡¼¥«¡¼¤ÇÎÁÍý¡£¥¿¥¤¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡¢ÃöÌÚ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ò¤É¤¤¡£¥·¥ó¤Ï¥¯¥í¡¼¹¶·â¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÈ¯¡£¤·¤«¤·ÃöÌÚ¤ÏÇ´¤Ã¤¿¡£¶§´ï¤Ç¤Î¥Î¥É¹¶¤á¤ËÂÑ¤¨¡¢É¬»¦¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡£ÃöÌÚ¤ÏÞÕ¿È¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¡£º¸¼ª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¤â¤¦°ìÈ¯¡£ËÀÎ©¤Á¤Î¥·¥ó¤òÃöÌÚ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¡£ÃöÌÚ¤Î¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¡¹¶¤á¤ë¥·¥ó¡¢ÂÑ¤¨È´¤¤¤ÆµÕÅ¾¤·¤¿ÃöÌÚ¡£¤Þ¤µ¤ËÌ¾¾¡Éé¤À¤Ã¤¿¡£²¿¤È»î¹ç¸å¤Ë¥·¥ó¤ÏÃöÌÚ¤Ë¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÃöÌÚ¤Î±¦ÏÓ¤ò¾å¤²¤Æ¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¡£¡È¶¸¸×¡É¥·¥ó¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ê¡¼¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤¿»î¹ç¤Ï¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¤³¤Î»î¹ç¤·¤«Îã¤¬¤Ê¤¯¡¢»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¸å¤Î¡Ö¥Î¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¤³¤Î»î¹ç¸å¤Ï¡¢¸µ¤Î¶§°¤Ê¥·¥ó¤ËÌá¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É£±Ç¯Á°¤Î£·£´Ç¯£¶·î£²£¶ÆüÂçºå¤Ç¤Ï¡¢ÃöÌÚ¤ÏÍ½¹ðÄÌ¤ê¤Ë¥·¥ó¤Î±¦ÏÓ¤òÀÞ¤Ã¤ÆÁÔÀäÀï¤ÎËö¤Ë¾¡Íø¡£¤³¤Á¤é¤âÅÁÀâ¤ÎÌ¾¾¡Éé¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é£±Ç¯¡£¡Ö·ì¤Î¹³Áè¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃöÌÚ¤È¥·¥ó¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¡×Àï¤âÌ¾¾¡Éé¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Îµ²±¤Ë¹ï¤ßÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë