メガハウスは、『ゴジラ対メカゴジラ』より「UA Monsters メカゴジラ(1974)」(36,300円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年1月発送予定。2025年1月発送予定「UA Monsters メカゴジラ(1974)」(36,300円)1974年公開『ゴジラ対メカゴジラ』50周年。全身が兵器と化す攻撃性溢れるビジュアルと圧倒的な強さで、半世紀に渡り根強い人気を誇る「メカゴジラ((1974) 」が「UA Monsters」シリーズならではの迫力のスケールと造形美、ライト&サウンドギミック内蔵で究極の立体化。

細部ディテールの徹底再現はもちろん、「スペースチタニウム」製の装甲に見られる特徴的な青焼け表現等も美麗な塗装で再現。頭部回転や顎、胸部シャッター開閉のほか、腕部各所の回転可動ギミックにより多彩なアクションポーズも再現できる。専用台座のスイッチ「ON1(起動モード)」では咆哮音と連動し、両目と腹部発射口がゆっくりと点灯。「ON2(攻撃モード)」では両目から放つ虹色光線「スペースビーム」を6色に変化する多色LEDギミックで再現。続いて「フィンガーミサイル」、胸部「クロスアタックビーム」が順次発動。攻撃音と連動した各部発光ギミックを楽しめる。TM & (C) TOHO CO., LTD.