【J1順位表】首位町田が4試合ぶり勝利 広島が2位浮上 鹿島＆G大阪＆神戸は勝利ならず 京都は5得点快勝でJ1残留圏へ浮上
サッカーJ1リーグ第27節10試合が、16日（金）、17日（土）に開催されました。
3試合勝利のなかった首位のFC町田ゼルビアは、3日前に電撃加入となった日本代表DF中山雄太選手のゴールなどで4得点を奪う大勝。4試合ぶりの勝ち点3を獲得し、首位キープ。
2位に浮上したのはサンフレッチェ広島。名古屋グランパスを破り5連勝と好調。鹿島アントラーズは浦和レッズとスコアレスドローで3位転落。4位ガンバ大阪と5位ヴィッセル神戸の上位対決は2−2の引き分けで、両チーム勝ち点1だけを積むにとどまりました。
残り11試合、首位FC町田ゼルビアと2位サンフレッチェ広島の勝ち点差は『4』。5位ヴィッセル神戸までの勝ち点差は『7』となっています。
J1残留争いも動きあり。京都サンガF.C.がラファエル エリアス選手のハットトリックなどで、5得点を奪う快勝。J2降格圏の18位を脱し、順位を16位まで上げています。J1残留圏の17位湘南ベルマーレとJ2降格圏の18位ジュビロ磐田の勝ち点差は『1』。19位サガン鳥栖はここ5試合で4敗の勝利なしと、J1残留が厳しくなってきています。
【J1第27節結果】
◆札幌 5−3 鳥栖（大和ハウスプレミストドーム）
得点【札幌】スパチョーク（前半10分）駒井善成（前半11分、16分）オウンゴール（後半25分）アマドゥ バカヨコ（後半44分）【鳥栖】福田晃斗（後半12分）久保藤次郎（後半15分）堺屋佳介（後半32分）
◆鹿島 0−0 浦和（県立カシマサッカースタジアム）
◆町田 4−0 磐田（町田GIONスタジアム）
得点【町田】中山雄太（前半4分）エリキ（前半29分）藤本一輝（前半45+2分）藤尾翔太（後半13分）
◆FC東京 0−0 東京V（味の素スタジアム）
◆横浜FM 3−1 川崎F（Uvanceとどろきスタジアム）
得点【横浜FM】アンデルソン ロペス（後半13分）西村拓真（後半15分）畠中槙之輔（後半34分）【川崎F】エリソン（後半44分）
◆柏 2−1 湘南（レモンガススタジアム平塚）
得点【柏】細谷真大（後半8分）木下康介（後半31分）【湘南】阿部浩之（後半45+9分）
◆広島 2−1 名古屋（豊田スタジアム）
得点【広島】荒木隼人（後半3分）加藤陸次樹（後半10分）【名古屋】キャスパー ユンカー（後半43分）
◆京都 5−3 C大阪（ヨドコウ桜スタジアム）
得点【京都】ラファエル エリアス（前半12分、後半11分、19分）原大智（前半17分）福田心之助（前半28分）【C大阪】ヴィトール ブエノ（前半45分）北野颯太（後半34分）レオ セアラ（後半45+6分）
◆神戸 2−2 G大阪（ノエビアスタジアム神戸）
得点【神戸】大迫勇也（前半45+3分）宮代大聖（後半39分）【G大阪】宇佐美貴史（後半11分）中谷進之介（後半45+5分）
得点【新潟】谷口海斗（後半4分）