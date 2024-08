[8.17 リーグアン第1節 モナコ 1-0 サンテティエンヌ] モナコ は17日、リーグアン開幕節でサンテティエンヌと対戦して1-0で勝利した。MF南野拓実はフル出場。VARの介入で取り消された幻弾のほか、正真正銘となるチームの今季第1号ゴールを決めるなどして存在感を示した。南野は前半21分、FWブレール・エンボロのフリックに抜け出すと右足を振ってゴールネットを揺らす。先制点かと思われたがVARが確認した結果、南野の位置がオフサイドポジションだと判明。ゴールは取り消しとなった。

Takumi Minamino with a brilliant finish to score his first goal of the season ⚽️ pic.twitter.com/Px8k0VIT1U