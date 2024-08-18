ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡ÖÆÀÅÀ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¡¡Îý½¬¤ï¤º¤«3Æü¤Ç¤Ê¤¼¡Ä¡ÈÂ¨¥Õ¥£¥Ã¥È¡É¤ÎÉñÂæÎ¢
ÈØÅÄÀï¤ÇÄ®ÅÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÃæ»³ÍºÂÀ¤¬¹¶¼é¤Ë³èÌö
¡¡J1¼ó°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï8·î17Æü¡¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Ç²÷¾¡¡£
¡¡4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÃæ»³ÍºÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ê·ø¤¤¼éÈ÷¤äÀµ³Î¤Ê¥Õ¥£¡¼¥É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤Ç¹×¸¥¡£Íê¤â¤·¤¤¿·ÀïÎÏ¤Î²ÃÆþ¤ÇJ1½é¾º³Ê¡¢½éÍ¥¾¡¤Î°Î¶È¤Ø°ìÊâÁ°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤»¾ì¤Ï¤¤¤¤Ê¤êË¬¤ì¤¿¡£º£·î14Æü¤ËÄ®ÅÄ²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃæ»³¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤ÈÁ°È¾4Ê¬¡¢DF¿ù²¬ÂçÚö¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤òÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤Ë¡£¡ÖÁ°Æü¤¬¤¢¤ó¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¿¤ÀÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÎÉ¤¤¥³¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Á°ÆüÎý½¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡º£Ç¯3·î¡¢Á°½êÂ°¤Î¥Ï¥À¡¼¥¹¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Çº¸É¨ð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤·ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤¿Ãæ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤è¤½5¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¡£¤·¤«¤âÄ®ÅÄ¤Ë¹çÎ®¸å¡¢3Æü¤·¤«Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖËèÆüËèÆü¡¢´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤ê»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤Î»î¹ç¤â¤¢¤ó¤ÞÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀ°Ê³°¤Ç¤â¿ï½ê¤Ç»ý¤ÁÌ£¤ÏÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¤Î3ÅÀÌÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤À¡£Áê¼êGK¤«¤é¼«¿Ø¤ËÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î¶õÃæÀï¤ÇÈØÅÄFW¥¸¥ã¡¼¥á¥¤¥óÎÉ¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¾¡¤Ä¤È¡¢Ì£Êý¤¬¤¤¤ÁÁá¤¯½¦¤¤¡¢FWÆ£ËÜ°ìµ±¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¤é¤ê¤È¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤É¤ª¤ê¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸À¤¦¡£¹çÎ®´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ»³¤Î½ÐÍè¤ËÅö½é¡ÖÈ¾¿®È¾µ¿¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡ÖÈà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤òº£Æü¤Î¥²¡¼¥à¤ÇËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£Æü¤Î1»î¹ç¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡¢¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼êÊü¤·¤ÇË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Îý½¬´ü´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·»²¼Ô¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò°ìÀÚ´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢¤Û¤«¤ÎÌ£Êý¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤¦¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼éÈ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤«¤Ê¤êÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£²æ¡¹¤¬¥ª¥Õ¤Î»þ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢³§¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¦¤«¤Ê¤êÄ®ÅÄ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¹çÎ®¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤Ë¤ï¤ê¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¡¢¥²¡¼¥àÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¨Ä´¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎØ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ç¼é¤µ¤»¤¿¤Ê¤«¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤³¤ì¤¿¡£ËÜ¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢½ç±þ¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ó¤À¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿J¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àï¤Ç¡¢¼þ°Ï¤òÓ¹¤é¤»¤¿27ºÐ¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï½ÐÍè¤¹¤®¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ä®ÅÄ¤Ç¤Î¾å¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¾Ð¤ß¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯1·î¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë²¤½£¹Ô¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç¤ª¤è¤½5Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤¿¡£ºÆ¤ÓÉñ¤¤¹ß¤ê¤¿J¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤½ÐÍè¤Ê¤¬¤é¤â¤µ¤¹¤¬¤È»×¤ï¤»¤ë¥×¥ì¡¼¤òÏ¢È¯¤·¤¿Ãæ»³¤òÍÊ¤¹¤ëÄ®ÅÄ¤Ïº£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¼ê¶¯¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶¶ËÜ ·¼ / Akira Hashimoto¡Ë