オランダで毎熊vs佐野＆小川が実現！　AZの連勝に貢献した毎熊はマン・オブ・ザ・マッチに輝く

🏆 Today’s Man of the Match ➠ Seiya Maikuma! 🇯🇵



🏆 試合の最優秀選手 ➠ Seiya Maikuma! 🇯🇵#AZ #aznec #TheFutureIsOurs | Powered by Kansino pic.twitter.com/nfrbifqQvb