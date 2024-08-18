オランダで毎熊vs佐野＆小川が実現！　AZの連勝に貢献した毎熊はマン・オブ・ザ・マッチに輝く

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　エールディヴィジ第2節が18日に行われ、AZとNECが対戦した。

　AZは16分に得たフリーキックのチャンスをスフェン・マイナンスが直接沈め、このゴールを守り抜き開幕2連勝を収めた。AZに所属するDF毎熊晟矢は右サイドバックのポジションで先発フル出場。勝利に貢献し、クラブ公式Xは毎熊がNEC戦の最優秀選手として選出されたことを伝えている。

　NECに所属するMF佐野航大は2列目の左サイドで先発フル出場。日本代表FW小川航基はベンチスタートとなり、66分からピッチに立っている。

【スコア】
AZ　1−0　NEC

【得点者】
1−0　16分　スフェン・マイナンス（AZ）