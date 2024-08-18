オランダで毎熊vs佐野＆小川が実現！ AZの連勝に貢献した毎熊はマン・オブ・ザ・マッチに輝く
エールディヴィジ第2節が18日に行われ、AZとNECが対戦した。
AZは16分に得たフリーキックのチャンスをスフェン・マイナンスが直接沈め、このゴールを守り抜き開幕2連勝を収めた。AZに所属するDF毎熊晟矢は右サイドバックのポジションで先発フル出場。勝利に貢献し、クラブ公式Xは毎熊がNEC戦の最優秀選手として選出されたことを伝えている。
NECに所属するMF佐野航大は2列目の左サイドで先発フル出場。日本代表FW小川航基はベンチスタートとなり、66分からピッチに立っている。
【スコア】
AZ 1−0 NEC
【得点者】
1−0 16分 スフェン・マイナンス（AZ）
AZは16分に得たフリーキックのチャンスをスフェン・マイナンスが直接沈め、このゴールを守り抜き開幕2連勝を収めた。AZに所属するDF毎熊晟矢は右サイドバックのポジションで先発フル出場。勝利に貢献し、クラブ公式Xは毎熊がNEC戦の最優秀選手として選出されたことを伝えている。
NECに所属するMF佐野航大は2列目の左サイドで先発フル出場。日本代表FW小川航基はベンチスタートとなり、66分からピッチに立っている。
【スコア】
AZ 1−0 NEC
【得点者】
1−0 16分 スフェン・マイナンス（AZ）
🏆 Today’s Man of the Match ➠ Seiya Maikuma! 🇯🇵— AZ (@AZAlkmaar) August 17, 2024
🏆 試合の最優秀選手 ➠ Seiya Maikuma! 🇯🇵#AZ #aznec #TheFutureIsOurs | Powered by Kansino pic.twitter.com/nfrbifqQvb