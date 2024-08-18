¡Ö¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡×ÎëÌÚ(º´Æ£Âç¼ù)¤ÎÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡½ ³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡©Âè7ÏÃ ºÇ¿·¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¸ø³«
º£Æü8·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¤ËÂè7ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡£ÊüÁ÷¤ò¹µ¤¨¡¢ºÇ¿·¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢À®ÅÄÎ¿¼ç±é¡¢¶¦±é¤Ë¤ÏµÈÀî°¦¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤Û¤«¡¢Çë¸¶Íøµ×¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢Ìî´Ö¸ýÅ°¡¢»³²¼Èþ·î¡¢¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¤é¤ò·Þ¤¨¡¢´ö½Å¤Ë¤âÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ëÆæ¤¬Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê·ëËö¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£ ¸¶ºî¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¡Ê¸¶ºî¡¦°æÎ¶°ì¡¢Ì¡²è¡¦°ËÆ£æÆÂÀ¡Ë¡£ËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÌ¤´°¤Î¸¶ºî¤ò¸µ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àè½µ8·î11Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢13¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÎÇò¹ü»àÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦·º»ö¡¦ºãÌÚ¿Î¡ÊÀ®ÅÄÎ¿¡Ë¤Î¸åÇÚ¡¦ÎëÌÚ½á¡Êº´Æ£Âç¼ù¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¥ÀîÅ¡¤Î¼ç¤ÇÎëÌÚ¤Î¼Â¤ÎÉã¿Æ¡¦³¥Àî½½»°¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¤ò»¦¤·¤¿¤Î¤âÎëÌÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³¥ÀîÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ï¡¿å²Ö²»¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¤ÈÂíËÜÁóÍ¤¡ÊÇë¸¶Íøµ×¡Ë¤òÙÇÃ×¤·¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»¦¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£¼Â¤Î»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¥Àî¤«¤é¡Ö²¶¤Ï¤ªÁ°¤ÎÉã¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈµñÀä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¶ì¤·¤ß¤«¤é³¥Àî¤È¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»¦¤·¤¿¤³¤È¡£³¥Àî¤ò»¦¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤Î»Ò¶¡¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡ÖÉã¿Æ»¦¤·¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º£Ìë¤ÎÂè7ÏÃ¡¢Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤Þ¤¿Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤ÊÉé¤ÎÏ¢º¿¤ÏÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»×¤ï¤ºÈà¤ò²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºãÌÚ¡£À©»ß¤¹¤ëÁóÍ¤¤Î¸ÀÍÕ¤âÆÏ¤«¤º¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é²¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£¤½¤³¤ØºãÌÚ¤ÎÀèÇÚ·º»ö¡¦¸ÞÌ£ÌÀÆü¹á¡Ê¹õÌÚ¥á¥¤¥µ¡Ë¤äÁÜºº°÷¤¬ÅþÃå¤·¡Ä¡Ä!?
2024Ç¯¡£¤«¤Ä¤Æ³¥ÀîÅ¡¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²Åç¥Þ¥ä¡ÊÃçËüÈþ¡Ë¤¬¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤È¤Î´ØÏ¢¤òÃµ¤ë¸ÞÌ£¤Ï¡¢µ¼Ô¤Î¿¹Åõ»Ò¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¸ÞÌ£¤ÏºãÌÚ¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡Ä!?
ËÜÆü¸ø³«¤ÎºÇ¿·¥·¡¼¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢·ì¤Ë±ø¤ì¤¿ÎëÌÚ¤È²¿¼Ô¤«¤Ë½Æ¤ò¸þ¤±¤ë¸ÞÌ£¡¢ÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Þ¥ä¡¢¥Þ¥ä¤Î»ö·ï¤È³¥ÀîÅ¡»ö·ï¤Î´ØÏ¢¤òÃµ¤ë¸ÞÌ£¤È¿¹¤Î»Ñ¤¬¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸ÞÌ£¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿ºãÌÚ¤Î»Ñ¤â¡£
Âè7ÏÃ¤Ïº£Ìë10»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡ªºÇ¿·ÏÃ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Êý¤ÏTVer¤Ë¤Æ¡£Hulu¤Ç¤ÏÁ´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
µÓËÜ¡¡¶¶ËÜ²Æ
±é½Ð¡¡ÆâÆ£±ÍÎ¼¡¡ÆóµÜ¿ò¡¡¹â¿ù¹Í¹¨
²»³Ú¡¡Jun Futamata
¼çÂê²Î¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¤¶¤é¤á¡×¡ÊunBORDE/Warner Music Japan¡Ë
¸¶ºî¡¡¡Ø¹ß¤êÀÑ¤â¤ì¸ÉÆÈ¤Ê»à¤è¡Ù¸¶ºî¡§°æÎ¶°ì Ì¡²è¡§°ËÆ£æÆÂÀ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡×Ï¢ºÜÃæ¡Ë
Îß·×100ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¥¯¥é¥¤¥à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¿Æ°¦¤Ê¤ëËÍ¤Ø»¦°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡Ù¤Î°æÎ¶°ì¡¢°ËÆ£æÆÂÀ¥³¥ó¥Ó¤ÎºÇ¿·ºî¡£
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡²¬ËÜ¹À°ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡Ãæ»³¶¬»ì¡ÊÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¡À¶²ÈÍ¥µ±¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡¡¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È
À©ºîÃøºî¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°HP¡¡https://www.ytv.co.jp/furitsumore/
¸ø¼°X¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°Instagram¡¡@furitsumore_ytv
¸ø¼°TikTok¡¡@furitsumore_ytv