¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼£ÇII¡×»¥ËÚµÇ°¤Ï£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÉÔ¿¶¡¡·êÅÞµ¼Ô¤¬Âç¶î¤±¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÉúÊ¼£²Æ¬¤È¤Ï
¡¡²Æ¶¥ÇÏÍ£°ì¤Î£ÇII¡¢»¥ËÚµÇ°¡Ê»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬£¸·î18Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î½©¤Î£Ç£ÉÀïÀþ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤¿¤Á¤¬¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¤À¡£
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢°Õ³°¤Ê·¹¸þ¤â¤¢¤ë¡£Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÂÀÅÄ¾°¼ùµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼£ÇII¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢£Ç£ÉÇÏ¤Î»²Àï¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¶ìÀï¤¹¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤â¡¢£²Ãå£´²ó¡¢£³Ãå¤Ï£³²ó¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤Ï£±Æ¬¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìºòÇ¯¤Ë¤Ï¥½¥À¥·¤¬£µÃå¡¢ºòÇ¯¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¯¥É¡¼¥ë¤¬£¶Ãå¤È¿Íµ¤¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£Ç¯¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¼ÂÀÓÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½©¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÃ¡¤Âæ¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤ì¤¬»×¤ï¤Ìíµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤¬£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±ÇÏ¤ËºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ï¡¢Â¾ÇÏ¤¬µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤ÎÇÏ¾ì¤Ï¡¢¤ä¤ä½Å¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤È¤ÎÇÏ¾ì¤Î°ã¤¤¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤âÆ±¤¸·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤á¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡×
¡¡²áµî£²Ç¯¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬ÇÏ·²¤ËÄÀ¤ó¤À¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ô¡¼¥È¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Î»¥ËÚ³«ºÅ¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤â¡Ö»þ·×¤¬Â®¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢Àè½µ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿£²ºÐÇÏ¤Î¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¡¦¥³¥¹¥â¥¹¾Þ¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤Î¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï£±Ê¬49ÉÃ£²¤È¤¤¤¦¡¢²áµî10Ç¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â£²ÈÖÌÜ¤ËÂ®¤¤¥¿¥¤¥à¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯¤â£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤òÀäÂÐ»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤«¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤ÏÉúÊ¼¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢£²Æ¬¤Î·êÇÏ¸õÊä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î£ÇIII¥¨¥ë¥à£Ó¡Ê£¸·î£´Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¥À¡¼¥È1700£í¡Ë¤Ç¤Î£²Ãå¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆ±ÇÏ¤ÎÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ä´¶µ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤«¤é¤â¡¢¼èºà¤Î´¶¿¨¤«¤é¤â¡¢ÂÎ¤ò¹Ê¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢ÎÉ²½ÅÓ¾å¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥ì¡¼¥¹¸å¡¢°È¾å¤ÎÉðËµ³¼ê¡Êº£²ó¤ÏÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤¬µ³¾è¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡Ø¤µ¤¹¤¬£Ç£ÉÇÏ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯ð÷¤¤Þ¤·¤¿¡×
»¥ËÚµÇ°¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡¼Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤Î£ÇII¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡Ê£¸Ãå¡£Ãæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë£¶Àï¤Ö¤ê¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÂÀÅÄµ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É¥¥¥é¥¨¥ì¡¼¥Ç¤Ï¼Ç¡¢¥À¡¼¥È¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë"ÆóÅáÎ®"¡££²ºÐ»þ¤Ë£Ç£É¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¤â¡¢¼Ç¤Ø¤ÎÅ¬À¤Î¹â¤µ¤Ïµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»¥ËÚ¡¦¼Ç¤Ç¤Ï£²ºÐ»þ¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤Ç£²Ãå¡£¤½¤Î»þ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÆ±ÃÏ¤Ç£ÇIII»¥ËÚ£²ºÐ£Ó¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¤¿¥É¥¥¡¼¥é¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÍÎ¼Ç¤Ç¤Î³ä°ú¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤â²ÃÌ£¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤¹¤ó¤Ê¤ê¹¥°Ì¤Ç±¿¤Ù¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤â´¿·Þ¤Ç¤¹¡×
¡¡ÂÀÅÄµ¼Ô¤¬¿ä¤¹¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
¡Ö¶áÇ¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢»¥ËÚµÇ°¤Ç¤Ï¹á¹Á¤Ç¤Î¹¥Áö¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹á¹Á¤È»¥ËÚ¤ÏÍÎ¼Ç¤ÇÊ¿Ã³¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤ëÅ¬À¤âÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥Î¡¼¥¹¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤âÁ°Áö¤Ç¹á¹Á¤Î£Ç£É¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤£Ã¡Ê£´·î28Æü¡¿¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£³Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤ÎÍÎ¼Ç¥³¡¼¥¹¤Ç¤Î½ÐÁö¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤£Ã¤Ç¤Ïº£½Õ¤Î£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤â²÷¾¡¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤«¤é¥³¥ó¥Þ£³ÉÃº¹¡£ÍÎ¼ÇÅ¬À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¾ÚÌÀºÑ¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Ïµ¢¹ñ½éÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢£··î¾å½Ü¤«¤é¤ß¤Ã¤Á¤ê¾è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤ÏÎÉ¹¥¡£°ìÈ¯¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£Ç¯¤â¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼£ÇII¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿»¥ËÚµÇ°¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ËÜÌ¿¥×¥í¥°¥Î¡¼¥·¥¹¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ï¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤ËÌ¾Á°¤Î¤¢¤¬¤Ã¤¿£²Æ¬¤¬¡¢¤½¤ÎÂç»Å»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£