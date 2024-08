「本人は軽いグチと思っていても、9割の人が言っちゃいがちな自慢話があります」

そう語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。

その自慢が「ストレス」になる

「さいきん大変でさぁ〜」

「肩こりがひどくてさぁ」

「最近、ぜんぜん眠れてないわ〜」

こんな苦労話を、つい誰かに話してしまうことがありませんか?

話す側は何気ない世間話のつもりでも、聞く側はそのネガティブな感情に影響されて、知らずにストレスを感じていることがあります。

最新の調査によれば、ストレスを共有することで話す側のストレスは軽減される一方で、聞き手には「この人は仕事ができないのかな」とか、「この話を自分にするのは迷惑と思わないのだろうか?」といったネガティブな評価をされることも少なくないことが明らかになっています。(註1)

人は誰かに共感してもらうことで気持ちが楽になるものです。

「大変だったんだね」

「それはつらかったね」

といった労りや共感の言葉をもらえると、安心します。

「マジですか! さすがですね」

「やっぱりすごいですね!」

といったストレスへの賞賛を得られると、誇らしい気持ちになることもあるでしょう。

しかし、ストレスや不調を「自慢」するようになると、他人の好感度を下げ、ストレスを広める迷惑な人と思われてしまうこともあります。

この失敗は、9割以上の人が言っちゃいがちなはずです。

愚痴を言うべきタイミングとは?

また、「自分はこんなにストレスを感じているのに、周りはズルをしている」という思考の偏りが生じる場合もあります。

大切なのは「タイミング」です。

仕事で忙しいときにストレスの話をされても、余計な心配にしかなりません。

聞き手に余裕がないときにストレスの話をされても、ただのプレッシャーにしかなりません。

仕事や家庭でたまったストレスや愚痴は、誰彼構わずにぶちまけず、「ここで言っていい場面なのかな?」と一呼吸おいて、適切なタイミングを意識するようにしましょう。

