[8.17 リーグアン第1節 モナコ - サンテティエンヌ] モナコ のMF南野拓実がリーグアン開幕節のサンテティエンヌ戦でチームのオープニング弾を決めた。前半21分にVARの介入でゴールを取り消される中、正真正銘のゴールを奪った。南野は0-0で迎えた前半28分、DFバンデルソンのロングボールに反応して最終ラインの背後に抜け出すと、GKの頭上を越す鮮やかなループシュートでゴールネットを揺らす。一時はオフサイドと判定されたが、VARの介入でオンサイドと修正されてゴールが認められた。

Takumi Minamino with a brilliant finish to score his first goal of the season ⚽️ pic.twitter.com/Px8k0VIT1U