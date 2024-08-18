¥Æ¥ìÅì¡¦°ËÆ£Î´¹ÔÀ©ºî¶ÉÄ¹¡¡¤µ¤ó¤Þ¤ËÌó15ËÜ¤Î´ë²è½ñÄó°Æ¡¡40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ýÏ¿½ª¤¨¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬17Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ç¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆ±¶ÉÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£1984Ç¯¤Ë¤µ¤ó¤Þ¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤¬ÆÍÁ³ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¶É¤ÈÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¶ÉÆÃÊÌ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡ª¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ç¤¹¡Á²óÅú¼Ô¡¦ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ£Ö£Ó¥¯¥¤¥º¤µ¤ó¡Á¡×¡Ê29Æü¸å7¡§58ÊüÁ÷¡Ë¡£Æ§¤ßÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤à¥¢¥¦¥§¡¼á¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï½ªÎ»¸å¤Ë¡Ö40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿·¼Ò²°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥É¥Ã¥¥ê¥«¥á¥é¤«¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸å¡¢°ËÆ£Î´¹ÔÀ©ºî¶ÉÄ¹¤Ï¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿·èÄê¤Î·Ð°Þ¤òËÜ»æ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ´ë²è½ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï9Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡×¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ëTMC¡ÊÅìµþ¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Æ¥£¡Ë¤Î³Ú²°¤òË¬Ìä¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤È1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö»þ¤ò¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Ì¯¤Ê´À¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆ±¶É¤È¤µ¤ó¤Þ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Î¶ì¤¤»×¤¤½Ð¡£¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤é¹â»ëÄ°Î¨¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ª¿§µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¸¶°ø¤ÇÆÍÁ³¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤Á¤«¤é½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ìÀÚ½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Öà¤½¤ä¤Ç¡ª¹ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¥Æ¥ìÅì¤Ïá¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½éÂÐÌÌ»þ¤Î¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈ¿±þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÄê´üÅª¤Ë2¥«·î¤Ë°ìËÜ¡¢10Ç¯¤ÇÌó15ËÜ¤â¤Î´ë²è¤òÄó°Æ¤·¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½Ð±é·èÄê¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤Ë°ìÇ¤¡£Ç°´ê¤Î¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤º¤Ã¤È¾Ð¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤â¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¼ê±þ¤¨¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤â¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¤¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡£ÁÛÄê¤Ç¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¡£³Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤µ¤ó¤Þ¤È¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ýÏ¿¤Ï5»þ´Ö¤ËµÚ¤ÖÄ¹Ãú¾ì¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±»£¤ì¹â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£º£Æü¤ÏÊÔÀ®¤Î°Î¤¤¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÈ¿¤Ó¤Ê¤¤¤Î¤È¤«ÊÌ¤ÎÏÈ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö»þ´Ö¤âµ¤¤Ë¤»¤º½ª»Ï¡¢¾Ð¤¤¤¬¤ª¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥·¥ç¡¼¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°ËÆ£¶ÉÄ¹¤Ï¸ìÈø¤ò¶¯¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¤¬¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤¼¤Ò¡Ê¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡2018Ç¯7·î¡¢2023Ç¯9·î¤È²áµî2²ó¡¢¡Ö½ÐÀîÅ¯Ïº¤Î½¼ÅÅ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤Ë¥í¥±½Ð±é¤·¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Æ¥ìÅìÈÖÁÈ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ï40Ç¯¤Ö¤ê¡£1981Ç¯10·î¤«¤é1984Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¿¼ÌëÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥È¥·¥ç¡¼¡×¤¬½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¤µ¤ó¤Þ¤ÏÆ±¶É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤¬Í£°ì¤Î²òÅú¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ÖóÊÎÛ¡×ÀîÅçÌÀ¤ä½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Ê¤É½ÐÂê¼ÔÃ£¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÆüËÜ°ì¡É¤Ê¤É¤Î¥¹¥´¤¤¸ª½ñ¤¤ò»ý¤Ä¡È¥¯¥¤¥º¤µ¤ó¡É¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤À¡£