¡ÚÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¡¡G1¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¡·è¾¡Àï¡ÛÃ±µ³¡¦¿¿¿ù¾¢¤¬Ï¢ÇÆ¤À¡¡¹¥°Ì³ÎÊÝ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê·þ¤ë
¡¡Ê¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¶¨»¿G1¡ÖÂè67²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¤ÏºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢11R¤Ç·è¾¡Àï¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â6100Ëü±ß¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¿¿¿ù¾¢¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØÏ¢ÇÆ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¾¾°æ¹¨Í¤¡½·´»Ê¹ÀÊ¿¤ÎÃÏ¸µ¥³¥ó¥Ó¡¢4¼Ö·ëÂ«¤ÎËÌÆüËÜ¥é¥¤¥ó¤â¸ß³Ñ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ú11R·è¾¡Àï¡Û·´»Ê¤ÎµÕÅ¾¤â
¡¡¥é¥¤¥ó¹½À®¤Ï¿·»³¡½º´Æ£¡½¼éÂô¡½ÅÏÉô¤ÎËÌÆüËÜÀª¡¢¾¾°æ¡½·´»Ê¤ÎÃÏ¸µÀª¡¢Áë¾ì¡½¸ÅÀ¤Î¶áµ¦Àª¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¿ù¤¬Ã±µ³Àï¡£
¡¡¥é¥¤¥óÅª¤Ë¤Ï4¼Ö¤Î¿·»³¤¬ÍÍø¡£¤·¤«¤·¾¾°æ¤ÈÁë¾ì¤ÎÆ°¤¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ë·ã¤·¤¤Î®¤ì¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£Ã±µ³Àï¤Î¿¿¿ù¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¹¥°Ì³ÎÊÝ¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ë·þ¤Ã¤Æ¾¡µ¡¡£·´»Ê¤ÏÁ°¤òÇ¤¤»¤ë¾¾°æ¼¡Âè¤ÇÈÖ¼ê¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤ÆµÕÅ¾¤¬¤¢¤ë¡£¸ÅÀ¤âÆ±ÍÍ¤ËÁë¾ì¼¡Âè¤Ç¼ó°Ì½½Ê¬¡£
¡¡¡ã1¡ä·´»Ê¹ÀÊ¿¡¡3ÁöÌÜ¤è¤êÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï½¸Ãæ¤¹¤ë¤À¤±¡£¾¾°æ·¯¤ÏÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¤·¡¢ÏÃ¤·¤ÆÇ¤¤»¤ë¡£
¡¡¡ã2¡ä¸ÅÀÍ¥ºî¡¡Áë¾ì·¯¤Ï·ä¤¬¤Ê¤¤¤·°ìÈÖ¶¯¤¤¡£¡Ê¾õÂÖ¤Ï¡Ë¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¼þ¤ê¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¡£ºÆÅÙ¡¢Áë¾ì·¯¡£
¡¡¡ã3¡äº´Æ£¿µÂÀÏº¡¡¿·»³·¯¤òÁ´ÎÏ¤Çº¹¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤±¤Éº¹¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤·¾åÀÑ¤ß¤¬Íß¤·¤¤¡£ºÆÅÙ¡¢¿·»³·¯¤Ø¡£
¡¡¡ã4¡ä¼éÂôÂÀ»Ö¡¡Æ§¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï½éÆü¤«¤é°¤¯¤Ê¤¤¡£¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤¬¸Â³¦¤«¤Ê¡£ËÌÆüËÜ3ÈÖ¼ê¡£¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¡ã5¡ä¿¿¿ù¾¢¡¡Ã±µ³¡£ÌÂ¤ï¤º»Å³Ý¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã6¡äÅÏÉô¹¬·±¡¡¤·¤Ã¤«¤êÄÉÁö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«·è¾¡¤Ë¾è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÌÆüËÜ4ÈÖ¼ê¡£
¡¡¡ã7¡äÁë¾ìÀé²ÃÍê¡¡ÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬½¸ÃæÎÏ¤òÀÚ¤é¤µ¤ºÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡£¼«ÎÏ¡£
¡¡¡ã8¡ä¾¾°æ¹¨Í¤¡¡µ¤»ý¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·½àÈ÷¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï½Ð¤·ÀÚ¤ë¤À¤±¡£¼«ÎÏ¡£ÌÂ¤ï¤º»Å³Ý¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡ã9¡ä¿·»³¶ÁÊ¿¡¡µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¤¤¸¤ê¤¿¤¤¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸¢Íø¤â¤½¤¦¤À¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Íß¤·¤¤¡£¼«ÎÏ¡£