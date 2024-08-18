[8.17 セリエA第1節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 2 ダビデ・カラブリア

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 28 マリック・ティアウ

DF 56 アレクシス・サレマーカーズ

MF 4 イスマエル・ベナセル

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 21 サムエル・チュクウェゼ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 7 アルバロ・モラタ

FW 17 ノア・オカフォー

監督

パウロ・フォンセカ

[トリノ]

先発

GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ

DF 5 アダム・マジーナ

DF 23 サウール・ココ

DF 27 メルギム・ボイボダ

MF 8 イバン・イリッチ

MF 19 ラウル・ベッラノーバ

MF 20 バレンティーノ・ラザロ

MF 28 サムエレ・リッチ

MF 77 カロル・リネティ

FW 9 アントニオ・サナブリア

FW 91 ドゥバン・サパタ

控え

GK 1 アルベルト・パレアーリ

GK 17 アントニオ・ドンナルンマ

DF 15 S. Sazonov

DF 21 A. Dembélé

DF 25 A. Dellavalle

DF 80 C. Bianay Balcot

MF 55 K. Horváth

MF 61 アドリアン・タメズ

MF 72 A. Ciammaglichella

FW 7 ヤン・カラモー

FW 18 チェ・アダムス

FW 92 A. Njie

監督

Paolo Vanoli

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります