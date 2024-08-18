ミランvsトリノ スタメン発表
[8.17 セリエA第1節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
監督
パウロ・フォンセカ
[トリノ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 5 アダム・マジーナ
DF 23 サウール・ココ
DF 27 メルギム・ボイボダ
MF 8 イバン・イリッチ
MF 19 ラウル・ベッラノーバ
MF 20 バレンティーノ・ラザロ
MF 28 サムエレ・リッチ
MF 77 カロル・リネティ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 91 ドゥバン・サパタ
控え
GK 1 アルベルト・パレアーリ
GK 17 アントニオ・ドンナルンマ
DF 15 S. Sazonov
DF 21 A. Dembélé
DF 25 A. Dellavalle
DF 80 C. Bianay Balcot
MF 55 K. Horváth
MF 61 アドリアン・タメズ
MF 72 A. Ciammaglichella
FW 7 ヤン・カラモー
FW 18 チェ・アダムス
FW 92 A. Njie
監督
Paolo Vanoli
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 2 ダビデ・カラブリア
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 56 アレクシス・サレマーカーズ
MF 4 イスマエル・ベナセル
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 21 サムエル・チュクウェゼ
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 7 アルバロ・モラタ
FW 17 ノア・オカフォー
監督
パウロ・フォンセカ
[トリノ]
先発
GK 32 バンヤ・ミリンコビッチ・サビッチ
DF 5 アダム・マジーナ
DF 23 サウール・ココ
DF 27 メルギム・ボイボダ
MF 8 イバン・イリッチ
MF 19 ラウル・ベッラノーバ
MF 20 バレンティーノ・ラザロ
MF 28 サムエレ・リッチ
MF 77 カロル・リネティ
FW 9 アントニオ・サナブリア
FW 91 ドゥバン・サパタ
控え
GK 1 アルベルト・パレアーリ
GK 17 アントニオ・ドンナルンマ
DF 15 S. Sazonov
DF 21 A. Dembélé
DF 25 A. Dellavalle
DF 80 C. Bianay Balcot
MF 55 K. Horváth
MF 61 アドリアン・タメズ
MF 72 A. Ciammaglichella
FW 7 ヤン・カラモー
FW 18 チェ・アダムス
FW 92 A. Njie
監督
Paolo Vanoli
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります