【プレミアリーグ第1節】(セント ジェームズ パーク)

ニューカッスル 1-0(前半1-0)サウサンプトン

<得点者>

[ニ]ジョエリントン(45分)

<退場>

[ニ]ファビアン・シェア(28分)

<警告>

[ニ]ルイス・ホール(9分)、ダン・バーン(74分)

[サ]ベン ブレアトン(28分)、ジャック・スティーブンス(45分+3)、テイラー ハーウッド=ベリス(73分)、サミュエル エドジー(90分+4)

観衆:52,196人

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