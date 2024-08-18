ニューカッスルvsサウサンプトン 試合記録
【プレミアリーグ第1節】(セント ジェームズ パーク)
ニューカッスル 1-0(前半1-0)サウサンプトン
<得点者>
[ニ]ジョエリントン(45分)
<退場>
[ニ]ファビアン・シェア(28分)
<警告>
[ニ]ルイス・ホール(9分)、ダン・バーン(74分)
[サ]ベン ブレアトン(28分)、ジャック・スティーブンス(45分+3)、テイラー ハーウッド=ベリス(73分)、サミュエル エドジー(90分+4)
観衆:52,196人
└菅原由勢はプレミアデビューもHTに交代…サウサンプトンは開幕黒星、数的優位生かせずニューカッスルに敗戦
ニューカッスル 1-0(前半1-0)サウサンプトン
<得点者>
[ニ]ジョエリントン(45分)
<退場>
[ニ]ファビアン・シェア(28分)
<警告>
[ニ]ルイス・ホール(9分)、ダン・バーン(74分)
[サ]ベン ブレアトン(28分)、ジャック・スティーブンス(45分+3)、テイラー ハーウッド=ベリス(73分)、サミュエル エドジー(90分+4)
観衆:52,196人
└菅原由勢はプレミアデビューもHTに交代…サウサンプトンは開幕黒星、数的優位生かせずニューカッスルに敗戦