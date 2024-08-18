パルマvsフィオレンティーナ スタメン発表
[8.17 セリエA第1節](エンニオ・タルディーニ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
MF 98 デニス・マン
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 5 ラウタロ・バレンティ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 62 M. Kowalski
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
[フィオレンティーナ]
先発
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
MF 2 ドド
MF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 99 クリスティアン・クアメ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 30 T. Martinelli
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 17 N. Fortini
DF 27 L. Baroncelli
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 19 G. Infantino
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 42 アレッサンドロ ビアンコ
MF 72 アントニン・バラーク
MF 77 ヨシプ・ブレカロ
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 9 ルーカス・ベルトラン
監督
ラファエレ・パッラディーノ
※25:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 31 鈴木彩艶
DF 4 ボトンド・バログ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 26 W. Coulibaly
DF 39 A. Circati
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 Adrián Bernabé
MF 19 ジモン・ゾーム
MF 28 バレンティン・ミハイラ
FW 13 A. Bonny
控え
GK 1 レアンドロ チチソラ
GK 40 E. Corvi
DF 5 ラウタロ・バレンティ
MF 20 A. Hainaut
MF 23 D. Camara
MF 25 ウィラン・シプリアン
FW 11 P. Almqvist
FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ
FW 61 A. Haj Mohamed
FW 62 M. Kowalski
FW 64 D. Mikołajewski
監督
Fabio Pecchia
[フィオレンティーナ]
先発
GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ
DF 5 マリン・ポングラチッチ
DF 15 ピエトロ・コムッツォ
DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ
MF 2 ドド
MF 3 クリスティアーノ・ビラーギ
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 8 ロランド・マンドラゴラ
MF 23 アンドレア・コルパーニ
MF 99 クリスティアン・クアメ
FW 20 モイーズ・キーン
控え
GK 30 T. Martinelli
GK 43 ダビド・デ・ヘア
DF 17 N. Fortini
DF 27 L. Baroncelli
DF 33 M. Kayode
DF 65 ファビアーノ・パリージ
MF 11 ジョナタン・イコネ
MF 19 G. Infantino
MF 24 アミル・リシャルドソン
MF 42 アレッサンドロ ビアンコ
MF 72 アントニン・バラーク
MF 77 ヨシプ・ブレカロ
FW 7 リッカルド・ソッティル
FW 9 ルーカス・ベルトラン
監督
ラファエレ・パッラディーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります