[8.17 セリエA第1節](エンニオ・タルディーニ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[パルマ]

先発

GK 31 鈴木彩艶

DF 4 ボトンド・バログ

DF 14 エマヌエーレ・バレーリ

DF 26 W. Coulibaly

DF 39 A. Circati

MF 8 ナウエル・エステベス

MF 10 Adrián Bernabé

MF 19 ジモン・ゾーム

MF 28 バレンティン・ミハイラ

MF 98 デニス・マン

FW 13 A. Bonny

控え

GK 1 レアンドロ チチソラ

GK 40 E. Corvi

DF 5 ラウタロ・バレンティ

MF 20 A. Hainaut

MF 23 D. Camara

MF 25 ウィラン・シプリアン

FW 11 P. Almqvist

FW 22 マッテオ・カンチェッリエリ

FW 61 A. Haj Mohamed

FW 62 M. Kowalski

FW 64 D. Mikołajewski

監督

Fabio Pecchia

[フィオレンティーナ]

先発

GK 1 ピエトロ・テラッチャーノ

DF 5 マリン・ポングラチッチ

DF 15 ピエトロ・コムッツォ

DF 28 ルーカス・マルティネス・クアルタ

MF 2 ドド

MF 3 クリスティアーノ・ビラーギ

MF 4 ソフィアン・アムラバト

MF 8 ロランド・マンドラゴラ

MF 23 アンドレア・コルパーニ

MF 99 クリスティアン・クアメ

FW 20 モイーズ・キーン

控え

GK 30 T. Martinelli

GK 43 ダビド・デ・ヘア

DF 17 N. Fortini

DF 27 L. Baroncelli

DF 33 M. Kayode

DF 65 ファビアーノ・パリージ

MF 11 ジョナタン・イコネ

MF 19 G. Infantino

MF 24 アミル・リシャルドソン

MF 42 アレッサンドロ ビアンコ

MF 72 アントニン・バラーク

MF 77 ヨシプ・ブレカロ

FW 7 リッカルド・ソッティル

FW 9 ルーカス・ベルトラン

監督

ラファエレ・パッラディーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります