ジェノアvsインテル スタメン発表
[8.17 セリエA第1節](ルイジ・フェッラーリス)
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジェノア]
先発
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 4 コニ・デ・ヴィンター
DF 13 マッティア・バーニ
DF 14 A. Vogliacco
MF 3 アーロン・マルティン
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 47 ミラン・バデリ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
FW 9 ヴィティーニャ
FW 10 ジュニオール・メシアス
控え
GK 1 ニコラ・レアリ
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
DF 53 T. Pittino
DF 69 H. Ahanor
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 8 エミル・ボヒネン
MF 55 F. Accornero
MF 73 P. Masini
MF 74 C. Papadopoulos
FW 21 J. Ekhator
FW 40 S. Fini
監督
アルベルト・ジラルディーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
※25:30開始
<出場メンバー>
[ジェノア]
先発
GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ
DF 4 コニ・デ・ヴィンター
DF 13 マッティア・バーニ
DF 14 A. Vogliacco
MF 3 アーロン・マルティン
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 32 モルテン フレンドルップ
MF 47 ミラン・バデリ
MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ
FW 10 ジュニオール・メシアス
控え
GK 1 ニコラ・レアリ
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 20 ステファーノ・サベッリ
DF 22 ヨハン・バスケス
DF 53 T. Pittino
DF 69 H. Ahanor
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 8 エミル・ボヒネン
MF 55 F. Accornero
MF 73 P. Masini
MF 74 C. Papadopoulos
FW 21 J. Ekhator
FW 40 S. Fini
監督
アルベルト・ジラルディーノ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 11 ホアキン・コレア
FW 99 メフディ タレミ
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります