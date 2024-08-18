[8.17 セリエA第1節](ルイジ・フェッラーリス)

※25:30開始

<出場メンバー>

[ジェノア]

先発

GK 95 ピエルルイジ・ゴッリーニ

DF 4 コニ・デ・ヴィンター

DF 13 マッティア・バーニ

DF 14 A. Vogliacco

MF 3 アーロン・マルティン

MF 17 ルスラン・マリノフスキー

MF 32 モルテン フレンドルップ

MF 47 ミラン・バデリ

MF 59 アレッサンドロ・ザノーリ

FW 9 ヴィティーニャ

FW 10 ジュニオール・メシアス

控え

GK 1 ニコラ・レアリ

GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ

DF 20 ステファーノ・サベッリ

DF 22 ヨハン・バスケス

DF 53 T. Pittino

DF 69 H. Ahanor

MF 2 モアテン・トルスビー

MF 8 エミル・ボヒネン

MF 55 F. Accornero

MF 73 P. Masini

MF 74 C. Papadopoulos

FW 21 J. Ekhator

FW 40 S. Fini

監督

アルベルト・ジラルディーノ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 47 アレッサンドロ フォンタナローザ

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 11 ホアキン・コレア

FW 99 メフディ タレミ

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります