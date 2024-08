【アズールレーン エルベ 見せ場訪れず?】2025年4月 発売予定価格:24,860円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

GOLDENHEAD+より、2025年4月に発売される1/7スケールフィギュア「アズールレーン エルベ 見せ場訪れず?」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、鉄血KAN-SENのエルベを立体化したものだ。

今回は、エルベの着せ替え「エルベ 見せ場訪れず?」で描かれたイラストをモチーフに再現されている。両手にビールの大ジョッキを抱えながら、絶妙なバランス感覚で堪えているようなシーンになっており、見ているだけでもほっこりとした気分にさせてくれる作品に仕上がっている。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約160mmだ

ビールがこぼれかけてちょっとびっくりしたような表情をした、こちらのエルベ。大きな口を開けて少し頬を赤らめているところがかわいらしく見える。薄い紫色をした長い髪には、前髪部分に黒いポイントカラーが入りおしゃれだ。

頭には赤いリボンとメイド風のカチューシャが付けられており、全体的に賑やかな雰囲気に見える。なお写真ではわかりにくいが、この長い髪は後ろでタコの足のように大きく広がっており、かなりユニークな形状になっている。

びっくりしたような表情のエルベ

髪に付けたアクセサリーはリアルな質感で再現されている

前髪には黒いポイントカラーが入っている

エルベが身に付けているのは、ゴスロリ風の衣装だ。首や胸元には十字架が付けられているなど、細部にもしっかりとこだわって作られているのがわかる。身に付けている衣装も複雑なデザインになっており、その作り込みの凄さについつい見入ってしまったほどだ。

黒色のゴスロリ風な衣装で、エルベに似合っている

胸元には十字架のアクセサリーが付けられている

泡まで再現されたビール

ウェイトレスのようにビールを運んでいるにもかかわらず、しゃがんだポーズになっていて、それがなんともセクシーなスタイルに見える。脚に履いた黒いストッキングや、黒いヒールなど再現度も高い。残念ながらイラストの足元にいたビールを持った饅頭たちは今回の作品に含まれておらず、それがいれば完璧だった。

ビール瓶からも泡が吹き出している

しゃがんだポーズがセクシーだ

足元は高めのヒールを履いている

こちらの「アズールレーン エルベ 見せ場訪れず?」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約も開始されているが、通常版だけではなくあみあみ限定で「慌てフェイスパーツ」やA2クリアポスターが付属したものも用意されているので、そちらも合わせてチェックしておこう。

