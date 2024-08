【インドミタブル ~ケダルイメイドサマ ver.~】2025年4月 発売予定価格:39,600円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

アルファマックスより、2025年4月に発売される1/4スケールフィギュア「インドミタブル ~ケダルイメイドサマ ver.~」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する、イラストリアス級四番艦の空母であるインドミタブルをフィギュア化したものだ。

今回は、2022年5月にゲーム内で導入されたインドミタブルの着せ替え「ケダルイメイドサマ」のイラストをモチーフに再現している。1/4スケールというボリューム感満載のサイズも素晴らしく、部屋に飾っておいてもかなり目立つ存在となりそうだ。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約190mmだ

元のイラストよりも数倍色っぽさが増したように見えるこちらのインドミタブル。立体化されたことで顔がやや大きく見えるところも、こうした印象に繋がっているのかもしれない。指の上にちょこんと載せたスイーツを舐めようとしているのか、舌をペロッと出しているところもかわいらしい。

インドミタブルの長い髪にはクリアパーツが採用されており、毛先にかけてやや透き通っているように見え、グラデショーンのような美しい見た目に貢献している。メイド服のカチューシャで隠れがちだが、髪飾りが付けられているなど小物類もしっかりと作り込まれている。

少し赤ら顔をしたインドミタブル

角度を変えると、違った表情が見えてくる

ペロッと舌を出しているところもかわいい

ついつい目が行ってしまうのが、彼女の大きなバストだ。メイド服でありながらなぜか布の面積が極端に小さくなっており、なんともけしからん姿になっている。腕の部分も、袖の辺りに付けられた紐がクロスしているなど、細部にわたって作り込まれているところも素晴らしい。

メイド服でありながら、なぜか露出度はかなり高めだ

メイド服の腕のあたりは、よく見ると紐がクロスしている

透き通るような布の素材感など高級感溢れる仕上がりだ

横たわっているようなポーズのため、お尻のあたりからスラリと伸びた脚が強調されるように感じる。台座部分はふかふかのカーペットを模したものになっており、その上で透き通るような髪が広がっているところも印象的だ。

髪の広がり具合も素晴らしい

よく見ると手にもったスマホにはカメラの映像が映り込んでいる!?

台座はふかふかのカーペットのようだ

こちらの「インドミタブル ~ケダルイメイドサマ ver.~」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色原型だ。予約の締め切りは9月25日までと、まだ少しだけ余裕がある。その前に実物を自分の目で見ておきたいという人は、この機会にお店でチェックしてみよう。

【フォトギャラリー】

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.