「Nintendo Switch サマーセール」は本日8月18日まで！ 「あつ森」や「星のカービィ Wii デラックス」などがお買い得
【Nintendo Switch サマーセール】
セール期間：8月18日23時59分まで
通常価格：6,578円
通常価格：6,500円
通常価格：6,578円
通常価格：6,930円
(C)2020 Nintendo
セール期間：8月18日23時59分まで
任天堂は、オンラインストア「ニンテンドーeショップ」、「マイニンテンドーストア」にて「Nintendo Switch サマーセール」を開催している。セール期間は8月18日23時59分まで。
本セールでは、対象のダウンロードタイトルが20～75%オフの特別価格で販売されている。「あつまれ どうぶつの森」や「星のカービィ Wii デラックス」、「ゼルダの伝説 夢をみる島」、「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～」などがラインナップ。期間中、割引価格で提供される。
「Nintendo Switch サマーセール」対象タイトル（一部）
「あつまれ どうぶつの森」
通常価格：6,578円
セール価格：4,604円（30%オフ）
□「あつまれ どうぶつの森」のストアページ
「星のカービィ Wii デラックス」
通常価格：6,500円
セール価格：4,550円（30%オフ）
□「星のカービィ Wii デラックス」のストアページ
「ゼルダの伝説 夢をみる島」
通常価格：6,578円
セール価格：4,604円（30%オフ）
□「ゼルダの伝説 夢をみる島」のストアページ
「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～」
通常価格：6,930円
セール価格：5,544円（20%オフ）
□「桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～」のストアページ
(C)2020 Nintendo
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