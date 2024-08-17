[8.17 プレミアリーグ第1節](グディソン パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[エバートン]

先発

GK 1 ジョーダン・ピックフォード

DF 5 マイケル・キーン

DF 6 ジェームズ・ターコウスキー

DF 18 アシュリー・ヤング

DF 19 ビタリー・ミコレンコ

MF 7 ドワイト・マクニール

MF 11 ジャック・ハリソン

MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ

MF 27 イドリッサ・ゲイェ

MF 42 ティム・イロエグブナム

FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン

控え

GK 12 ジョアン・ビルジニア

DF 4 メイソン・ホルゲート

DF 15 ジェイク・オブライエン

MF 29 イェスパー・リンドストローム

MF 44 J. Metcalfe

MF 45 H. Armstrong

FW 10 イリマン・エンディアイェ

FW 14 ベト

FW 21 ニール・モペイ

監督

ショーン・ダイチェ

[ブライトン]

先発

GK 23 ジェイソン・スティール

DF 5 ルイス・ダンク

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

MF 6 ジェームズ・ミルナー

MF 17 ヤンクバ・ミンテ

MF 18 ダニー・ウェルベック

MF 22 三笘薫

MF 27 マッツ・ビーファー

FW 9 ジョアン・ペドロ

控え

GK 39 C. Rushworth

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 19 バレンティン・バルコ

MF 11 ビリー・ギルモア

MF 16 ジェレミー・サルミエント

MF 20 カルロス・バレバ

MF 26 ヤシン・アヤリ

FW 24 シモン・アディングラ

FW 51 マーク オマホニー

監督

Fabian Marc Hürzeler

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります