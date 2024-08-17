エバートンvsブライトン スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](グディソン パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 42 ティム・イロエグブナム
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 4 メイソン・ホルゲート
DF 15 ジェイク・オブライエン
MF 29 イェスパー・リンドストローム
MF 44 J. Metcalfe
MF 45 H. Armstrong
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 14 ベト
FW 21 ニール・モペイ
監督
ショーン・ダイチェ
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 18 ダニー・ウェルベック
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 24 シモン・アディングラ
FW 51 マーク オマホニー
監督
Fabian Marc Hürzeler
※23:00開始
<出場メンバー>
[エバートン]
先発
GK 1 ジョーダン・ピックフォード
DF 5 マイケル・キーン
DF 6 ジェームズ・ターコウスキー
DF 18 アシュリー・ヤング
DF 19 ビタリー・ミコレンコ
MF 7 ドワイト・マクニール
MF 11 ジャック・ハリソン
MF 16 アブドゥライェ・ドゥクレ
MF 27 イドリッサ・ゲイェ
MF 42 ティム・イロエグブナム
控え
GK 12 ジョアン・ビルジニア
DF 4 メイソン・ホルゲート
DF 15 ジェイク・オブライエン
MF 29 イェスパー・リンドストローム
MF 44 J. Metcalfe
MF 45 H. Armstrong
FW 10 イリマン・エンディアイェ
FW 14 ベト
FW 21 ニール・モペイ
監督
ショーン・ダイチェ
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 5 ルイス・ダンク
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
DF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 6 ジェームズ・ミルナー
MF 17 ヤンクバ・ミンテ
MF 18 ダニー・ウェルベック
MF 22 三笘薫
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 9 ジョアン・ペドロ
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 16 ジェレミー・サルミエント
MF 20 カルロス・バレバ
MF 26 ヤシン・アヤリ
FW 24 シモン・アディングラ
FW 51 マーク オマホニー
監督
Fabian Marc Hürzeler
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります