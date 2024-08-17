[8.17 プレミアリーグ第1節](エミレーツ スタジアム)

※23:00開始

<出場メンバー>

[アーセナル]

先発

GK 22 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ

MF 5 トーマス・パーティ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 29 カイ・ハバーツ

控え

GK 1 アーロン・ラムズデール

DF 12 ユリエン ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 20 ジョルジーニョ

MF 53 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 14 エディ・エンケティア

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 24 リース・ネルソン

監督

ミケル・アルテタ

[ウォルバーハンプトン]

先発

GK 1 ジョゼ・サ

DF 2 マット・ドハーティ

DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 14 ジェルソン・モスケラ

DF 24 トティ

MF 5 マリオ・レミナ

MF 8 ジョアン・ゴメス

MF 11 ファン・ヒチャン

MF 19 ロドリゴ・ゴメス

MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド

FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン

控え

GK 25 ダン ベントリー

DF 4 サンティアゴ・ブエノ

DF 15 クレイグ・ドーソン

MF 10 ダニエル・ポデンセ

MF 20 トミー ドイル

MF 21 パブロ・サラビア

FW 12 マテウス・クーニャ

FW 23 シキーニョ

FW 29 ゴンサロ・ゲデス

監督

オニールガリー

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります