アーセナルvsウォルバーハンプトン スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](エミレーツ スタジアム)
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 29 カイ・ハバーツ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 14 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 19 ロドリゴ・ゴメス
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 25 ダン ベントリー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
MF 10 ダニエル・ポデンセ
MF 20 トミー ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
FW 12 マテウス・クーニャ
FW 23 シキーニョ
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
※23:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 22 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 17 オレクサンドル・ジンチェンコ
MF 5 トーマス・パーティ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
控え
GK 1 アーロン・ラムズデール
DF 12 ユリエン ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 20 ジョルジーニョ
MF 53 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 エディ・エンケティア
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 24 リース・ネルソン
監督
ミケル・アルテタ
[ウォルバーハンプトン]
先発
GK 1 ジョゼ・サ
DF 2 マット・ドハーティ
DF 3 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 14 ジェルソン・モスケラ
DF 24 トティ
MF 5 マリオ・レミナ
MF 8 ジョアン・ゴメス
MF 11 ファン・ヒチャン
MF 19 ロドリゴ・ゴメス
MF 27 ジャン=リクネル ベルガルド
FW 9 ヨルゲン・ストランド・ラーセン
控え
GK 25 ダン ベントリー
DF 4 サンティアゴ・ブエノ
DF 15 クレイグ・ドーソン
MF 10 ダニエル・ポデンセ
MF 20 トミー ドイル
MF 21 パブロ・サラビア
FW 12 マテウス・クーニャ
FW 23 シキーニョ
FW 29 ゴンサロ・ゲデス
監督
オニールガリー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります