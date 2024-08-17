ニューカッスルvsサウサンプトン スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](セント ジェームズ パーク)
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
FW 23 ジェイコブ・マーフィー
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン ブレアトン
控え
GK 13 J. Lumley
DF 14 J. Bree
DF 15 ネイサン ウッド=ゴードン
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 22 カルロス・アルカラス
MF 23 サミュエル エドジー
MF 27 S. Amo-Ameyaw
MF 33 T. Dibling
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
マーティンラッセル
※23:00開始
<出場メンバー>
[ニューカッスル]
先発
GK 22 ニック・ポープ
DF 5 ファビアン・シェア
DF 20 ルイス・ホール
DF 21 ティノ・リブラメント
DF 33 ダン・バーン
MF 7 ジョエリントン
MF 36 ショーン・ロングスタッフ
MF 39 ブルーノ・ギマランイス
FW 10 アンソニー・ゴードン
FW 14 アレクサンデル・イサク
控え
GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ
DF 2 キーラン・トリッピアー
DF 13 マット・ターゲット
DF 17 エミル・クラフト
DF 25 ロイド・ケリー
MF 11 ハービー・バーンズ
MF 24 ミゲル・アルミロン
MF 28 ジョー・ウィロック
FW 18 ウィリアム オスラ
監督
エディ・ハウ
[サウサンプトン]
先発
GK 1 アレックス・マッカーシー
DF 5 ジャック・スティーブンス
DF 6 テイラー ハーウッド=ベリス
DF 35 ヤン・ベドナレク
MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
MF 4 フリン・ダウンズ
MF 7 ジョー・アリボ
MF 8 ウィル・スモールボーン
MF 16 菅原由勢
FW 9 アダム・アームストロング
FW 17 ベン ブレアトン
控え
GK 13 J. Lumley
DF 14 J. Bree
DF 15 ネイサン ウッド=ゴードン
DF 21 チャーリー・テイラー
MF 22 カルロス・アルカラス
MF 23 サミュエル エドジー
MF 27 S. Amo-Ameyaw
MF 33 T. Dibling
FW 19 キャメロン・アーチャー
監督
マーティンラッセル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります