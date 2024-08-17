[8.17 プレミアリーグ第1節](セント ジェームズ パーク)

※23:00開始

<出場メンバー>

[ニューカッスル]

先発

GK 22 ニック・ポープ

DF 5 ファビアン・シェア

DF 20 ルイス・ホール

DF 21 ティノ・リブラメント

DF 33 ダン・バーン

MF 7 ジョエリントン

MF 36 ショーン・ロングスタッフ

MF 39 ブルーノ・ギマランイス

FW 10 アンソニー・ゴードン

FW 14 アレクサンデル・イサク

FW 23 ジェイコブ・マーフィー

控え

GK 1 マルティン・ドゥーブラフカ

DF 2 キーラン・トリッピアー

DF 13 マット・ターゲット

DF 17 エミル・クラフト

DF 25 ロイド・ケリー

MF 11 ハービー・バーンズ

MF 24 ミゲル・アルミロン

MF 28 ジョー・ウィロック

FW 18 ウィリアム オスラ

監督

エディ・ハウ

[サウサンプトン]

先発

GK 1 アレックス・マッカーシー

DF 5 ジャック・スティーブンス

DF 6 テイラー ハーウッド=ベリス

DF 35 ヤン・ベドナレク

MF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

MF 4 フリン・ダウンズ

MF 7 ジョー・アリボ

MF 8 ウィル・スモールボーン

MF 16 菅原由勢

FW 9 アダム・アームストロング

FW 17 ベン ブレアトン

控え

GK 13 J. Lumley

DF 14 J. Bree

DF 15 ネイサン ウッド=ゴードン

DF 21 チャーリー・テイラー

MF 22 カルロス・アルカラス

MF 23 サミュエル エドジー

MF 27 S. Amo-Ameyaw

MF 33 T. Dibling

FW 19 キャメロン・アーチャー

監督

マーティンラッセル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります