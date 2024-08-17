¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤Îµ×¡¹¤Î18¹æ¤Ë¡Ö¤é¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¡¢¤é¤·¤¤ËÜÎÝÂÇ¡×¤È¾Î»¿
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£±¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¤¿£±£·Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¸å¡¢ÅêÂÇ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¤Î»î¹ç¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¡£Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤¬£¶²ó£±¼ºÅÀ¤È¥²¡¼¥à¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¼ã¤º¸ÏÓ¤ÎÎÏÅê¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÂÇÀþ¤âÊ³µ¯¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï£²²ó°ì»à»°ÎÝ¤«¤éºäËÜ¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Â³¤¯£³²ó¤Ë¤ÏÂç¾ëÂî¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤ÉÂÇ¼Ô£±£°¿Í¤ÎÌÔ¹¶¤Ç°ìµó£¶ÆÀÅÀ¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥ë¡¼¥¡¼ÀÐÅÄ¤ò¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢£´²ó¤Ë¤Ï²¬ËÜ¤¬£±£±»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë£±£¸¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢¥À¥á²¡¤·¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¡££¹²ó¤Ë¤ÏÅòÀõ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤«¤é¤µ¤é¤Ë£³ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢ÅÀº¹¤Ï£±£°ÅÀº¹¤Ë¡Ä¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï£´Ï¢¾¡Ãæ¤ÎÀèÈ¯¡¦°æ¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤â¤¢¤ë»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤Åê¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ì¤Ð¡¢µ×¡¹¤Ë²÷²»¤ò¶Á¤«¤»¤¿²¬ËÜÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤é¤·¤¤¤Ã¤Á¤ã¡¢¤é¤·¤¤ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Ï¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤Î£²°Ì¤È¡¢¤Ä¤¤¤ËÇØ¸å¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿°¤Éôµð¿Í¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ëà¥»³¦áÃ¥¼è¤È¤Ê¤ë¤«¡£