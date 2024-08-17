²£ÉÍFM¤¬¡È¿ÀÆàÀî¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÉÀ©¤¹¡ª¡¡À¾Â¼Âó¿¿¤¬Á¯Îõ¤ÊÉüµ¢¸å½éÃÆ¡ÄÀîºêF¤Ï9Àï¤Ö¤ê¹õÀ±
¡¡2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¿ÀÆàÀî¤ÎÎ¾Íº¤¬·ãÆÍ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤¬¤«¤«¤ëÀîºêF¤¬¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍFM¤ò¡ØUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡4Ê¬¡¢ÀîºêF¤¬²£ÉÍFM¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î»³ÅÄ¿·¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤¬·èÄêµ¡¤òºî¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤Ë¡£²£ÉÍFM¤Ï»³º¬Î¦¡¢ÀîºêF¤Ï¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç¤ä²ÈÄ¹¾¼Çî¤é¤¬¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¨¤º¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï49Ê¬¡¢²ÈÄ¹¤¬±¦Â¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î»³ÅÄ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡£¤¹¤ë¤È55Ê¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²£ÉÍFM¤ËÀä¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¡£À¾Â¼Âó¿¿¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£
¡¡60Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£A¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿À¾Â¼¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢Éüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï79Ê¬¤ËÀîºêF¤òÆÍ¤Êü¤¹1ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£È«ÃæËêÇ·Êå¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀîºêF¤Ï89Ê¬¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êº¸Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÀîºêF¤Ï9»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡¢²£ÉÍFM¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀîºêF¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¡¢²£ÉÍFM¤Ï¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡1¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡60Ê¬¡¡À¾Â¼Âó¿¿¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý3¡¡79Ê¬¡¡È«ÃæËêÇ·Êå¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý3¡¡89Ê¬¡¡¥¨¥ê¥½¥ó¡ÊÀîºêF¡Ë
¡¡º£µ¨½øÈ×¤Ï¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¿ÀÆàÀî¤ÎÎ¾Íº¤¬·ãÆÍ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï4Ï¢¾¡¤¬¤«¤«¤ëÀîºêF¤¬¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍFM¤ò¡ØUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡4Ê¬¡¢ÀîºêF¤¬²£ÉÍFM¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£¼«¿Ø¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿Àä¹¥Ä´¤Î»³ÅÄ¿·¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£Áê¼êGK¤È¤Î°ìÂÐ°ì¤ò¥Á¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ÇÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤ÇÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀîºêF¤Ï49Ê¬¡¢²ÈÄ¹¤¬±¦Â¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î»³ÅÄ¤¬¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡£¤¹¤ë¤È55Ê¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²£ÉÍFM¤ËÀä¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¡£À¾Â¼Âó¿¿¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ÇÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤¬¥³¡¼¥¹¤òÆÉ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£
¡¡60Ê¬¡¢²£ÉÍFM¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤ë¡£A¡¦¥í¥Ú¥¹¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿À¾Â¼¤¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æº¸Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢Éüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍFM¤Ï79Ê¬¤ËÀîºêF¤òÆÍ¤Êü¤¹1ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÅ·Ìî½ã¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£È«ÃæËêÇ·Êå¤¬Æ¬¤Ç¤¹¤é¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ØÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÀîºêF¤Ï89Ê¬¡¢¥¨¥ê¥½¥ó¤¬º¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Êº¸Â¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¤·¡¢ÀîºêF¤Ï9»î¹ç¤Ö¤ê¹õÀ±¡¢²£ÉÍFM¤Ï2»î¹ç¤Ö¤êÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¡Àá¤Ï24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀîºêF¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤È¡¢²£ÉÍFM¤Ï¡Ø¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ù¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¡¡1¡Ý3¡¡²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡58Ê¬¡¡¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý2¡¡60Ê¬¡¡À¾Â¼Âó¿¿¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
0¡Ý3¡¡79Ê¬¡¡È«ÃæËêÇ·Êå¡Ê²£ÉÍFM¡Ë
1¡Ý3¡¡89Ê¬¡¡¥¨¥ê¥½¥ó¡ÊÀîºêF¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀ¾Â¼Âó¿¿¡¢ÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¤Ç²£ÉÍFMÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¡ª
¡¿— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 17, 2024
º¸Â¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÃÆ´Ý¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¡ª💥
¡À#À¾Â¼Âó¿¿ ¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤Î
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤ê¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï
À¾Â¼Âó¿¿¤ÎÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1Âè27Àá
🆚ÀîùõF¡ß²£ÉÍFM
📱#DAZN ¡õDAZN Freemium¤ÇÇÛ¿®Ãæ
ÌµÎÁ»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é⏩https://t.co/aLxvTmOujJ#ÀîùõF²£ÉÍFM pic.twitter.com/p24F3NaYSE