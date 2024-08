7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、8月28日(水)発売の2ndアルバム『2:BE』よりリードトラック「Blissful」のBehind The Scenes映像を公開した。関連記事: BE:FIRST、デビュー2年4カ月で有言実行したドーム公演「次は世界だぞ‼」 ニューヨークで撮影された今回のミュージックビデオのビハインド映像では、自然体な姿での撮影シーンや現地の人とのコミュニケーションを交わすシーンなど、初の海外ロケを心から楽しんでいるメンバーの舞台裏の映像が収録されている。8月28日に発売されるアルバム『2:BE』BMSG MUSIC SHOP盤には、この「Blissful」のミュージックビデオ撮影の裏側に加え、ニューヨークでの朝食や観光、ショッピングなどを楽しむ様子が収められた「Blissful -New York Special Film-」(約60分尺)も収録される。

BE:FIRSTの待望の2ndアルバムからのリードトラックは、これまでの人生を讃える一曲。これまでハードなトラックで世の中にインパクトを与えてきたBE:FIRSTだが、今作では装いをまた一変。2010年代中頃のHIPHOPのフレーバーを充分に感じるZen(INIMI)のシンプル且つ心地の良いトラックの上で、これまでの道程が如何にハードな、ラフ且つタフな物であったか、だからこそ苦楽を共にした仲間と何も変わらずに過ごし成功を祝い合えるこの瞬間に価値があるかを歌う。SNSの発達や分断を煽るコミュニティの加速、それに伴い時に蔑み合い、貶し合い、蹴落とし合う事が普通になっていく現代社会の中で、他と比べる事なく自分達を高め合い、認め合う、セルフラブならぬセルブズラブが尊く光る、BE:FIRSTの"到達"の一曲となっている。<リリース情報>BE:FIRST2ndアルバム『2:BE』2024年8月28日リリースレーベル:B-MEhttps://befirst-sp.com/2BE/https://befirst.lnk.to/2BE=収録曲=1. Slogan2. Masterplan3. Boom Boom Back 日本テレビ系 「スッキリ」2023年3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング4. Guilty5. Sapphire6. Smile Again ANESSA Global Campaign Song7. Grow Up ユニリーバ・ジャパン60周年記念『#GROW_UP_YOURSELF』キャンペーンソング8. Metamorphose9. Genesis10. Selfish11. Bump Around12. Hush-Hush (BE:FIRST X ATEEZ)13. BE:0 -interlude-14. Glorious 第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌15. Blissful NTTドコモ”ahamo”CMソング16. MainstreamOfficial Website:https://befirst.tokyo/