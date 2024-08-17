福岡vs新潟 スタメン発表
[8.17 J1第27節](ベススタ)
※19:30開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 29 前嶋洋太
MF 7 金森健志
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 28 鶴野怜樹
監督
長谷部茂利
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 8 宮本英治
MF 17 ダニーロ・ゴメス
MF 27 長倉幹樹
FW 9 鈴木孝司
控え
GK 21 阿部航斗
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 14 長谷川元希
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
MF 99 小野裕二
監督
松橋力蔵
※19:30開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 31 村上昌謙
DF 4 井上聖也
DF 5 宮大樹
DF 37 田代雅也
MF 6 前寛之
MF 8 紺野和也
MF 16 小田逸稀
MF 18 岩崎悠人
MF 27 佐藤凌我
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 19 亀川諒史
DF 29 前嶋洋太
MF 7 金森健志
MF 30 重見柾斗
FW 9 シャハブ・ザヘディ
監督
長谷部茂利
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 小島亨介
DF 3 トーマス・デン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 25 藤原奏哉
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 8 宮本英治
MF 17 ダニーロ・ゴメス
MF 27 長倉幹樹
FW 9 鈴木孝司
控え
GK 21 阿部航斗
DF 26 遠藤凌
DF 31 堀米悠斗
MF 14 長谷川元希
MF 20 島田譲
MF 22 松田詠太郎
MF 99 小野裕二
監督
松橋力蔵