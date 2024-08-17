[8.17 J1第27節](ベススタ)

※19:30開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 31 村上昌謙

DF 4 井上聖也

DF 5 宮大樹

DF 37 田代雅也

MF 6 前寛之

MF 8 紺野和也

MF 16 小田逸稀

MF 18 岩崎悠人

MF 27 佐藤凌我

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 1 永石拓海

DF 19 亀川諒史

DF 29 前嶋洋太

MF 7 金森健志

MF 30 重見柾斗

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 28 鶴野怜樹

監督

長谷部茂利

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 小島亨介

DF 3 トーマス・デン

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 25 藤原奏哉

DF 42 橋本健人

MF 6 秋山裕紀

MF 7 谷口海斗

MF 8 宮本英治

MF 17 ダニーロ・ゴメス

MF 27 長倉幹樹

FW 9 鈴木孝司

控え

GK 21 阿部航斗

DF 26 遠藤凌

DF 31 堀米悠斗

MF 14 長谷川元希

MF 20 島田譲

MF 22 松田詠太郎

MF 99 小野裕二

監督

松橋力蔵