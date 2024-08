画期的な手法で醸造！一酒造「スパークリング世嬉の一」

一酒造は、イタリアミラノで開催された、「ミラノ酒チャレンジ2024」において、純米酒部門で『純米酒 世嬉の一』が、プレミアム賞受賞および、『スパークリング世嬉の一』がシルバー賞を受賞しました。

一酒造は、イタリアミラノで開催された、「ミラノ酒チャレンジ2024」において、純米酒部門で『純米酒 世嬉の一』が、プレミアム賞受賞および、『スパークリング世嬉の一』がシルバー賞を受賞。

【ミラノ酒チャレンジとは】

https://milanosakechallenge.com/

「MILANO SAKE CHALLENGE」は、イタリア・ミラノで2019年より開催している日本酒品評会です。

目的は、イタリア料理とのペアリングの可能性や魅力をアピールするため、もう一つは、この数年間で日本酒をはじめとする日本のお酒についての認知が高まりつつあるイタリアの人々に、その多様性や奥深さ、そして日本酒にまつわる日本の文化や慣習を知ってもらうためです。

品評会では、イタリア人の酒ソムリエによる「酒テイスティング審査」、シェフやスペシャル食材パートナーによるイタリアの食材や料理との「フードペアリング審査」、著名デザイナーによる「デザイン審査」の3つのカテゴリーで審査が行われます。

【受賞したお酒】

【プラチナ賞 特別純米酒 世嬉の一(兼 サン・ダニエーレ生ハム特別賞 スネ部門)】

純米酒世嬉の一は、世嬉の一ブランドのオーソドックスな純米酒。

料理に合うように設計しています。

酒米は特約農家で製造してもらっている五百万石を使用。

すっきりとして飲みやすいですが、香り豊かなお酒であることが特徴です。

商品名 :特別純米酒 世嬉の一

酒米 :五百万石

精米歩合 :60%

酵母 :ゆうこの想い

麹 :黎明平泉

アルコール度数:15度以上16度未満

日本酒度 :+1

商品価格 :720ml 2,000円(税込)

【シルバー賞 スパークリング世嬉の一】

タンク内二次発酵をするという清酒業界で画期的な手法で醸造しているスパークリング清酒(ビール醸造の技術と設備を活かしています)甘すぎず、すっきりとして飲みやすいそしてしっかりとした自然の炭酸のあるスパークリング純米酒です。

商品名 :スパークリング 世嬉の一

酒米 :いわてっこ(岩手県産)

精米歩合 :60%

酵母 :ゆうこの想い

麹 :黎明平泉

アルコール度数:13度以上14度未満

日本酒度 :-9

商品価格 :720ml 2,200円(税込)

【世嬉の一酒造の復活蔵の特徴】

世嬉の一酒造は、1982年に二代目佐藤正の急逝により、倒産の危機に直面し、三代目が会社存続のため、清酒醸造を共同醸造(他社に製造してもらう)に切り替え、敷地内で郷土料理レストラン、酒の民族文化博物館、クラフトビール醸造などを行うことで、会社を存続しました。

そして、四代目佐藤 航が、2022年に清酒の自社醸造復活に取り組み、2022年11月に清酒工場を敷地内に設置し、醸造を再開、2023年10月に41年ぶりに自社醸造の清酒を発売し始めました。

四代目佐藤 航は、もともとクラフトビールの醸造士だったため、清酒工場も清酒醸造の良い部分とビール醸造の設備の良い部分を合わせたハイブリットな工場にしました。

そのため、温度、酸素、圧力などを管理でき、衛生的で新しい醸造を365日醸造できるようにしています。

特に、スパークリングは、タンク内で二次発酵させ、ろ過しボトリングできるため、新しいスパークリング清酒が醸造できます。

現在、四代目が杜氏になり、基本一人蔵人として醸造を行っています。

手が足りないときは、ビール部門のスタッフや事務所スタッフが手伝いにきて少人数で醸造している醸造所です。

