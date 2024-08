さぬきのお土産も！Hotel QOL瓦町

QOLは、香川県高松市塩上町2丁目5-22に「Hotel QOL瓦町」を2024年12月に竣工します。

Hotel QOL瓦町

当ホテルは、3階建、1階2部屋、2階3部屋、屋上テラスで1部屋辺り最大6名が宿泊でき、ベッドなどはもちろん、キッチンなどを併設した、家族の団らんを想定した仕様になっています。

日本の方はもちろん、外国の方々にも短長期の滞在場所として利用いただければと思います。

ホテルQOL瓦町の大きな特徴のひとつは、ユニバーサルツーリズムをテーマに持つ、香川県で初めての宿泊モデルであること。

何らかの疾患により、健康な人にとっては「あたりまえ」の事も不可能となり、「あたりまえ」を諦めている方が数多くいらっしゃいます。

例えば呼吸器がないと生命維持のできない方。

家族と同じベッドで寝ることはできません。

ましてや旅行などと諦める方が数多くいらっしゃいます。

また、発達障害などのある方は、旅行先で迷惑をおかけするのではと思い踏み出せない方もいます。

「ユバーサルツーリズム(高齢や障がい等の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行)」

私たちには、訪問看護で培ってきた仲間である、地域の医師、歯科医師、薬剤師、看護師、介護士、リハビリテーションなどのスタッフなどがご病気に合わせてサポートする体制があります。

現在の主治医や訪問看護師と当サポート医療チームとの連携も行い、ご家族ともども気兼ねなく旅を楽しんでいただきたいと考えています。

お子様・ご両親さらには祖父母の方もご一緒にお泊りください。

一部屋6名宿泊可能ですので現地から医療スタッフが同行できるようにも配慮しています。

もちろん、日本の方だけではなく、インバウンドで家族で日本へ来られる方の短期長期の滞在拠点としても活用できます。

旅と言えば、観光やお食事、想い出に残る体験。

連携旅行代理店とともに、老舗料亭でのお食事や居合体験、お茶席体験、お着物・甲冑が着れる写真が撮れる日本文化体験や離島探険、お買い物ツアーを提供したいと考えています。

何らかの障害のある方でも健常者と同様の体験をできるよう医療スタッフが考え「あたりまえ」を実現するお手伝いをします。

2024年9月までには「CAMPFIRE」にて更なるサービスや設備向上と運営資金をご支援いただきたくクラウドファンディングを計画しています。

リターンには、体験宿泊券や連携いただけるお店のお食事券、さぬきのお土産ほかを企画中。

内見会へのご招待や同社で販売しているやわらかスイーツの「SETOUMI BIJOU〜セトウミビジュー」も提供しようと思っています。

建設の進捗やクラウドファンディングについてはホームページ( https://hotel-qol.jp )にて随時掲載していきます。

