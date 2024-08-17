¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ùà¤é¤·¤µá¸«¤¨¤Ê¤¤£µ²óÅÓÃæ£µ¼ºÅÀ¤ÎÍðÄ´¡ÖÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤º¤Ë²ù¤·¤¤¡×
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬£±£·Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¤â¡¢£µ²óÅÓÃæ¤ò£¸°ÂÂÇ£µ»Íµå£³¼ºÅÀ¤ÎÂçÍðÄ´¡£¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÌÜÁ°¤Ë¤·¤¿£µ²óÆó»à¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¡¢²ù¤¤¤Î»Ä¤ëÅêµå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£ÂÇÀþ¤«¤é¹¬Àè¤è¤¯ÀèÀ©¤Î£±ÅÀ¤ò±ç¸î¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥¤¥Ë¥ó¥°¤À¤±¤Ç£³¤Ä¤Î»Íµå¤ò½Ð¤·¤Æ£²¼ºÅÀ¡£µå¿ô¤¬¤«¤µ¤ßÂ³¤±¤ë¶ì¤·¤¤Åêµå¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÎµÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤ò²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¤«¤ï¤·Â³¤±¡¢£µ²ó¤Ë¤Ï£³¡½£²¤È°ì»þ¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡££²Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£¶¾¡ÌÜ¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æó»àÌµÁö¼Ô¤«¤é¤Þ¤¿¤â»Íµå¤ò½Ð¤¹¤ÈÂ¼¾¾¡¢ÅÄÃæ¤ËÏ¢ÂÇ¤òµö¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤Ï£³¡½£³¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡Ä¡£¥Ù¥ó¥Á¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¤Ä¤¤¤Ë¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¡¢Â¼¾å¤Î¹ßÈÄ¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Î¹ßÈÄ¸å¡¢°ì»þ¤Ï£µ¡½£³¤È¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ºå¿À¤À¤¬¡¢£¹²ó¤Ë¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿´äºê¤¬£²ÅÀ¤ò¼º¤¤Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÂç¸í»»¡£±äÄ¹£±£²²ó¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À£´»þ´Ö£´£µÊ¬¤Î»àÆ®¤Ï£µ¡½£µ¤Î¥É¥í¡¼¤Ç·èÃå¤·¤¿¡£
¡¡¹ßÈÄ¸å¤ÎÂ¼¾å¤Ï¡ÖÇ´¤ê¤ÎÅêµå¤¬¤Ç¤¤º¤Ë²ù¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¡£±¦ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£