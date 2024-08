chilldspotが、新曲「僕たちは息をして」を8月28日に配信リリースする。

本作はメンバーの小粼(Ba)が初めて作詞した楽曲で、明るく颯爽としたサウンドに比喩根(Vo)の伸びやかな声が突き抜けてゆくものに。小粼が書き下ろした言葉は感傷的な雰囲気を持ちながらも前を向いており、聴く人の背中を押してくれるような楽曲になっているという。<僕たちは息をして 日々が僕を作って>という歌詞は、彼ら自身の成長、そしてこれからも前へと進んでいく姿を彷彿とさせる。

なお、chilldspotは9月から『4th one man live tour “crowdsurf”』の開催を控えており、チケットが一般発売中。また、今年2月に開催された『chilldspot 3rd one man live tour "模様" in Zepp DiverCity』のライブ映像が公開された。

(文=リアルサウンド編集部)