REBECCA、7年振りとなる新曲＆最新ツアーのライブ音源を2枚組CDとして発売決定

■先行配信中の新曲「Daisy Chain」MVは、8月17日より公開スタート

REBECCAが、7年振りとなる新曲、さらにはツアー『REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024』ライブ音源を、2枚組CDとして10月16日にリリースすることを発表した。

2024年4月21日、REBECCAがデビュー40周年を迎えたその日、7年振りのツアー『REBECCA NOSTALGIC NEW WORLD TOUR 2024』を発表。13公演のチケットは即完売、10月の追加公演が発表されるもこちらもチケットは争奪戦となり、REBECCA熱の高さが列島を駆け抜けている。

今ツアーでも披露されている新曲が7月7日から先行配信され好評を得ているなか、今回CD化されることが決定。ツアーで披露されているのは「アシデケトバセ」「Daisy Chain」の2曲であるが、これにREBECCAテイストが盛り込まれたクリスマスソング「New World」を加えた新曲3曲に、土橋安騎夫(key)によるREBECCAの数ある楽曲の中から「SMILE warm up ver.」「Cotton Time interlude ver.」「Little Darling interlude ver.」としてリアレンジ、新曲と既存曲のリアレンジ版で構成される内容は、まさに「NOSTALGIC」と「NEW WORLD」が混在する世界観を表現している。

さらに8月17日・18日の大宮ソニックシティでのライブ音源の一部を収録したライブ盤も追加され、2枚組での発売となる。

また、先行配信されている「Daisy Chain」のMVも8月17日より公開がスタートした。

