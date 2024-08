osage『FLASH THE FIRST TAKE』でメジャーデビュー曲「マイダイアリー」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

osageが、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。

『別冊マーガレット』(集英社)で連載中の少女漫画『君を忘れる恋がしたい』とのコラボ楽曲でメジャーデビュー曲の「マイダイアリー」を披露。要チェックだ。

osageは8月7日に両A面シングル「マイダイアリー / 透明な夏」をリリースし、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューした。

リリース情報

2024.08.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「マイダイアリー / 透明な夏」

