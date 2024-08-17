osage『FLASH THE FIRST TAKE』でメジャーデビュー曲「マイダイアリー」を披露
■『FLASH THE FIRST TAKE』は『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画！
osageが、『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかでアーティストたちが60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画『FLASH THE FIRST TAKE』に登場。
『別冊マーガレット』（集英社）で連載中の少女漫画『君を忘れる恋がしたい』とのコラボ楽曲でメジャーデビュー曲の「マイダイアリー」を披露。要チェックだ。
osageは8月7日に両A面シングル「マイダイアリー / 透明な夏」をリリースし、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューした。
リリース情報
2024.08.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「マイダイアリー / 透明な夏」
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
osage OFFICIAL SITE
https://osage-official.com/