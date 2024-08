健康維持やダイエットのためにウォーキングやランニングを続けているという人は多いはず。プログラマーのジョセフ・ヘンドリックス氏が、運動強度を示す単位である「METs」を用いて、ウォーキングとランニングのどちらが効率的なのかを分析しています。Is Running a More Efficient Way to Travel Than Walking? - JoeHx Bloghttps://www.joehxblog.com/is-running-a-more-efficient-way-to-travel-than-walking/

METsとは、安静に座っている状態を1METとして、さまざまな活動がその何倍のエネルギーを消費するかを示した指標で、身体活動時の酸素摂取量が増加すればするほどMETsの値は大きくなります。研究機関「Compendium of Physical Activities」が算出した歩行速度と走る速度の違いによるMETs値の表が以下。基本的に早歩きであればあるほど、速く走れば走るほど、METs値は増加します。METs値速度ウォーキング3.0時速約4km3.8時速約4.5km〜5.4km4.8時速約5.6km〜6.2km5.5時速約6.4km〜7.0km7.0時速約7.2km〜7.8km8.5時速約8.0km〜8.8kmランニング6.5時速約6.4km〜6.7km7.8時速約6.9km〜7.7km8.5時速約8.0km〜8.3km9.0時速約8.8km〜9.3km9.3時速約9.6km〜10.1km10.5時速約10.7km11.0時速約11.2km11.8時速約12.0km12.0時速約12.4km12.5時速約13.8km13.0時速約14.4km14.8時速約14.9km〜15.4km14.8時速約16.0km16.8時速約17.7km18.5時速約19.3km19.8時速約20.9km23.0時速約22.5km19.3km19.8時速約20.9km23.0時速約22.5kmまた、ヘンドリックス氏はウォーキングとランニングそれぞれの距離ごとの消費カロリーを算出しています。結果として、ウォーキングでは速く進めば進むほど、距離ごとのカロリー消費は増加する一方、ランニングの場合は距離に応じて効率が大きく変化します。結論としてヘンドリックス氏は「ゆっくりと歩くのが最も効果的です。しかし、どうしても走らなければならない場合は、1マイル(約1.6km)当たり7分程度で走るのが一番効率的です」と述べました。