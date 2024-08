茶農家で厳選された茶葉！さきくませ「オリジナルブレンド日本茶セット」

さきくませ(※1)」は「オリジナルブレンド日本茶セット」を2024年8月16日にリリースします。

さきくませ「オリジナルブレンド日本茶セット」

【店舗概要】

逗子茶寮 凛堂-rindo-

日が明るい間は、日本茶が愉しめる茶寮。

海に日が重なる頃、地酒(ワイン、日本酒、焼酎)が愉しめるBARへ移ろいでいきます。

茶ノ一滴酒ノ一献、心を込めてお注ぎします。

所在地 : 神奈川県逗子市逗子5-1-12 カサハラビル逗子B-2階

本商品は、新郎新婦で茶葉を選び、合組(ブレンド)した唯一無二の日本茶を引出物として贈ることができるギフトです。

【製品概要】

「さきくませ」では、新郎新婦がサポートを受けながら、自分たちだけの特別な日本茶を作り上げることができる体験を提供。

厳選された茶葉・ハーブなどから好みの味わいを選び、合組(ブレンド)し、お二人のオリジナルブレンドを含む五種の日本茶セットを唯一無二の引出物として大切なゲストに贈ることができます。

【特徴】

・パーソナライズド体験:

新郎新婦が茶葉を選び、ブレンドするプロセスを通じて、特別な思い出を作ることができます。

(レシピはその後も保管し、結婚式後でも購入可能)

・厳選した茶葉:

全国8つの茶農家より厳選し直接仕入れている茶葉を使用し、おふたりのお好み、お贈りする方のイメージ、四季などに合わせて作り上げていきます。

・お二人の思いを載せた設え:

「さきくませ」オリジナルデザインの梱包は、文箱をイメージしており、丁寧に綴られた文(ふみ)の様に茶を梱包しています。

ブレンド体験後は、オリジナルブレンドのお茶を使用し「お茶の美味しい淹れ方」が学べます。

末永くお茶を淹れあえる夫婦になっていただけたらと、願いを込めて「さきくませ」というブランド名にしました。

(※1)

日本最古の歌集 万葉集にある言葉

「さきく」 …「さいわいに 無事に 変わりなく」

「さきくませ」…「幸いでありますように 無事でありますように」

