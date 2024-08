2022年にロマン・アブラモビッチ氏からトッド・ボーリー氏にクラブの所有権が移ったチェルシーは復権に向けて積極的な動きを見せているが、その裏では批判の声も挙がっているようだ。



数多くのジャーナリストや元プロサッカー選手がチェルシーに対して批判の声を挙げる中、今回苦言を呈したのが、かつてチェルシーでも大活躍した元ナイジェリア代表MFジョン・オビ・ミケル氏だ。同氏は古巣であるチェルシーが現在掲げている2030年計画について言及している。『beIN SPORTS』が伝えている。





"Enzo Maresca has got his hands full with this football club... I don't see us having a good season"



Mikel John Obi is NOT feeling confident about the chances of his former side Chelsea this year!#beINPL #CFC pic.twitter.com/rrZcggz4ao