ソーシャルメディアを通じて、ハリウッド俳優が誹謗中傷に巻き込まれるケースが後を絶たない。投稿の削除やアカウントの閉鎖に追い込まれる事態も少なくないが、ブルース・ウィリスの娘、タルーラ・ウィリスはアンチからの攻撃に毅然と立ち向かった。

『ダイ・ハード』シリーズや『シックス・センス』(1999)など数々のヒット作で知られるブルースと、前妻デミ・ムーアの末娘であるタルーラ。長女ルーマー、次女スカウトとともに公の場に出向くことも多く、ブルースが失語症のため俳優業をした後も、ブルースの現在の妻、エマ・ヘミングらも含めた家族ぐるみの付き合いを、度々Instagramなどで公開している。

女優、歌手として活動する次女スカウトは数日前ににダンス動画を投稿。スカウトの新曲をBGMにルーマーやタルーラ、母であるデミらが一緒に振付をこなしているところに、ブルースとデミにとって孫娘にあたる小さな女の子が乱入してくる様子が何とも可愛らしい。スカウトはこの動画に「私をこんなにも支えてくれる家族に恵まれて、私は神様のお気に入りのネポ・ベイビーに違いない。彼らが学べば、あなたも学べる」とのキャプションを添えている。

ネポ・ベイビーというのは、近ごろハリウッドでもよく話題になるいわゆる「二世俳優」のこと。Nepotism(縁故主義)で自らも有名になるという揶揄が含まれた表現に対して「親の七光りではない」と反論する俳優やその親も多いが、ウィリス姉妹はこの批判を逆手に取ってきた。

タルーラは以前にも「私の姉妹はみんなネポ・ベイビー」とロゴの入ったTシャツをしたり、父ブルースの顔がプリントされたTシャツを着て、母デミとツーショットをするなど、2人の子どもであることを堂々と公言している。

しかし、この度のダンス動画には「父親のくだらないクローンだ」など誹謗中傷コメントが散見された。これにタルーラは黙っておらず、自身のInstagramアカウントにて、どのようなコメントを受け取ったかを公開。現在は削除されている当該ポストにて、反撃のコメントを寄せた。

「シェアできるが何て嬉しいことか。私達のもとにやってくる冷酷で意地悪なコメントをシェアすると、みんないつもショックを受けていたみたいです。だから私にとっては、こういう人が普通のTuesday Cuteness(ソーシャルメディア上で犬や猫などの可愛い画像や動画によく付けられるスラング)の一例を強調しているって声を上げることがとても大事。」

俳優を中傷するのは匿名のアカウントだけではない。例えばシドニー・スウィーニーは、プロデューサーから容姿や演技についてを受け、にて「すごいおっぱいでごめんなさい」とロゴの入ったスウェットで皮肉を利かせた。

