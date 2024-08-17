BMSG POSSE、新曲「OVERDRIVE」MVは5人の子役を起用した斬新な内容に
BMSG POSSEが、第3弾シングルとしてリリースした「OVERDRIVE」のMusic Videoを8月18日（日）19時に、BMSG公式YouTubeにてプレミア公開することを発表した。
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SKY-HIが主宰するマネジメント/レーベル ”BMSG”が発足した自社レーベルBullmoose Recordsから、HIP HOP、R&Bをルーツに持つSKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、edhiii boi、REIKOが集結したクルー ”BMSG POSSE”。MV公開に先駆けてティザームービーが公開されており、5人の子役を起用した斬新な内容となっている。
さらに、公開に先駆けて8月18日（日）18時30分より初の5人でのインスタライブが実施される。
＜リリース情報＞
BMSG POSSE
Digital Single「OVERDRIVE」
配信中
https://orcd.co/bmsgposse_overdrive
BMSG HP：https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records：https://bullmoose.tokyo/
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＜リリース情報＞
BMSG POSSE
Digital Single「OVERDRIVE」
配信中
https://orcd.co/bmsgposse_overdrive
BMSG HP：https://bmsg.tokyo/
Bullmoose Records：https://bullmoose.tokyo/